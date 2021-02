Um dos investigadores da equipa da OMS que está a investigar a origem da pandemia em Wuhan diz que todas as possibilidades "estão em cima da mesa", mesmo a da fuga do coronavírus do Instituto de Virologia, que ontem visitaram.

Mundo 6 4 min.

Covid-19. E se o vírus saiu do laboratório de Wuhan? OMS não descarta a hipótese

Paula SANTOS FERREIRA Um dos investigadores da equipa da OMS que está a investigar a origem da pandemia em Wuhan diz que todas as possibilidades "estão em cima da mesa", mesmo a da fuga do coronavírus do Instituto de Virologia, que ontem visitaram.

Um ano depois da descoberta dos primeiros casos da covid-19 em Wuhan uma equipa da Organização Mundial de Saúde (OMS) está na cidade a investigar a origem da pandemia e como tudo terá começado.



A pesquisa está a ser feita com a colaboração das autoridades chinesas declarou Peter Daszak, um dos membros da equipa internacional da OMS numa entrevista à Sky News, a partir de Wuhan.

Este investigador que é presidente da EcoHealth Alliance, uma ONG americana especializada na deteção de novos vírus anunciou entusiasmado que estão a conseguir obter “novas informações” que são “boas” e “valiosas” e que "estão a começar a ajudar-nos a encontrar as direções corretas para este vírus".

Como detetives à caça do ‘culpado’, os 14 investigadores que compõem esta missão da OMS já visitaram o mercado de animais selvagens de Wuhan, onde apareceram os primeiros casos.

“Visitas a lugares muito importantes hoje, primeiro o mercado central e agora o mercado de frutos do mar de Wuhan. Muito informativas e fundamentais para nossas equipas conjuntas entenderem a epidemiologia da Covid-19 quando se começou a espalhar no final de 2019”, escreveu Peter Daszak (na foto em baixo) na sua conta do Twitter, citado pelo El País.



AFP

Até ao momento a teoria mais plausível é a de que o novo coronavírus terá passado de um animal para o ser humano contagiando-o e a partir daí começado o seu caminho de multiplicação de casos até o surto se tornar uma pandemia.

A 'fuga' do laboratório

Mas há quem defenda que o novo coronavírus não passou de um animal para o homem, num processo natural, mas que “escapou” do laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, especializado na pesquisa dos coronavírus. Através de “um acidente” o SARS-CoV-2 chegou às ruas da cidade, e a partir daí, nasceu a pandemia.

Esta foi aliás, uma das convicções do antigo presidente norte-americano Donald Trump e de alguns dos seus membros para culpar o Governo Chinês pela covid-19, pois este laboratório é estatal. Uma teoria contestada pela maioria dos cientistas mundiais e pela própria China. Esta é aliás tida como a maior teoriade conspiração sobre a origem do vírus.

Na entrevista à Sky News, Peter Daszak foi muito claro ao afirmar que nesta missão todas as hipóteses “estão em cima da mesa” e nem mesmo a possibilidade da fuga do laboratório deste instituto de Wuhan está afastada.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP

"Estamos todos cientes das hipóteses em torno do envolvimento potencial do laboratório nisso e certamente faremos perguntas sobre todos os aspetos-chave do Instituto de Virologia de Wuhan”, declarou este cientista.

“Se há dados que apontam para qualquer que seja a hipótese, vamos segui-los, vamos seguir as evidências onde quer que nos levem. Se nos levar a um mercado de peixe e a uma cadeia de frio, vamos até lá”, vincou.

"Se nos levar a uma fazenda de animais selvagens ou a um mercado de animais selvagens, iremos lá. Se nos levar a um laboratório, vamos para lá. Tudo está em cima da mesa e mantemos a nossa mente aberta", frisou este investigador.

Visita ao Instituto da Virologia

Ontem, quarta-feira, a missão da OMS visitou precisamente o Instituto de Virologia de Wuhan que possui um laboratório de última geração onde são estudados e manipulados os coronavírus, e os cientistas falaram com os investigadores que lá trabalham.

No final da visita, Peter Daszak escreveu na sua conta do Twitter: “Perguntas-chave feitas e respondidas”, sem adiantar mais pormenores.

Uma das cientistas do laboratório com quem a equipa da OMS falou Shi Zhengli, informa o New York Times lembrando em junho passado numa entrevista ao Scientific American a cientista confessor temer que o vírus da Covid-19 podesse ter “escapado” daquele laboratório. Contudo, um importante factor para contrariar esta teoria é a de que os cientistas internacionais que estudaram o vírus da covid-19 não encontraram na sua génese sequências genéticas semelhantes aos coronavírus que os cientistas do Laboratório de Wuhan estavam a estudar na altura.

Outros cientistas norte-americanos também negam esta hipótese evocando que devido à sua genética o novo coronavírus que origina a Covid-19 não pode ter sido criado em laboratório, pois a sua génese corresponde perfeitamente aos coronavírus naturais e se fosse artificial tal era visível.

Dados "novos" e "valiosos"

Nos primeiros dias da missão a OMS já conseguiu obter “pequenas pistas que encontrámos aqui e ali”, disse Peter Daszak na entrevista à Sky News.

O investigador refere que os chineses estão “a compartilhar com a equipa da OMS dados desconhecidos antes, que ninguém viu antes”. O presidente da ONG EcoHealth Alliance vinca que o diálogo com os especialistas de Wuahn “tem sido aberto”. “Estamos a chegar a algum lugar e acho que todos os membros da equipe diriam isso”, concluiu Daszak reafirmando o seu entusiasmo com a pesquisa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.