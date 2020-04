A amostragem deste ensaio clínico será constituída também por pacientes que se encontram na região do Grande Este, uma das mais afetadas de França.

Covid - 19. Doentes vão receber plasma de pacientes curados

Redação A amostragem deste ensaio clínico será constituída também por pacientes que se encontram na região do Grande Este, uma das mais afetadas de França.

Um ensaio clínico que consiste na transfusão de plasma sanguíneo de pessoas curadas de Covid-19 para "doentes na fase aguda da doença" terá início, na próxima terça-feira, em França.

"Este ensaio clínico consiste na transferência de plasma de doentes curados de Covid-19, que contém anticorpos dirigidos contra o vírus, e que poderiam transferir esta imunidade para um doente que sofra de Covid-19", pode ler-se num comunicado conjunto da Assistência Pública-Hospitais de Paris (AP-HP), do Instituto Francês do Sangue (EFS) e do Instituto Nacional da Saúde e Investigação Médica (Inserm). "O plasma das pessoas curadas contém estes anticorpos que os seus corpos desenvolveram". Estes anticorpos poderiam ajudar os doentes na fase aguda da doença a combater o vírus", esperam os investigadores que vão desenvolver o estudo.

Grande Este. “Os casos de internamento devem começar a diminuir para a semana” O médico sindicalista da CGT e uma enfermeira desta região francesa relatam ao Contacto a “situação limite” que se vive nos hospitais que não irá passar mesmo que as hospitalizações comecem a decrescer, como esperam.

O ensaio clínico será feito, a partir de terça-feira, na Île-de-France , Grande Este e em Bourgogne-Franche-Comté, abrangendo cerca de 200 pacientes que se encontram curados há pelo menos 14 dias. A primeira avaliação será feito ao final de 2 ou 3 semanas O ensaio clínico envolverá 60 pacientes em hospitais parisienses, "metade dos quais beneficiarão do fornecimento de plasma-convalescente". "Uma avaliação inicial pode ser feita duas a três semanas após o início do ensaio clínico", que pode ser prolongada em função dos resultados.

