A cidade francesa da região do Grand Est é um dos principais centros da epidemia no país.

Covid-19. Doentes de Metz transferidos de helicóptero para hospitais alemães

Ana TOMÁS

Doentes infetados pelo novo coronavírus de Metz foram hoje transportados de helicóptero para a Alemanha, anunciou a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, publicou na sua conta na rede social Twitter

A cidade francesa, que se inclui na região do Grand Est, é um dos principais centros da epidemia no país.

De acordo com a governante francesa os pacientes foram transportados para "hospitais com capacidade para recebê-los", depois de, na sexta-feira, ter contactado a sua homóloga alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, para acordar as modalidades desta transferência de doentes, refere a Lusa.

O objetivo da operação de ajuda entre os dois países é aliviar a sobrelotação dos hospitais nas áreas mais afetadas pela epidemia, como a região leste do país, que em termos relativos tem o maior número de casos registados.



Este fim de semana, segundo avançam as agências, espera-se que 48 pessoas sejam transportadas desta região para a região da Nova Aquitânia (sudoeste) em dois comboios.

Mais 80 mortos no Grande Este

Esta sexta-feira morreram mais 80 pessoas no Grand Est, elevando para 660 o número de óbitos só desta região.

Os dados são da Direção Regional de Saúde (ARS, na sigla francesa), citados pela imprensa local, e contabilizam os casos confirmados de pessoas testadas como positivas para a Covid-19, bem como pessoas não testadas, mas cuja morte é relatada como sendo causada pela infecção.

À medida que a pandemia vai avançando as estruturas de saúde vão ficando saturadas com o número de doentes.

Ontem a ARS registava 3.607 pessoas hospitalizadas no Grand Est, das quais 747 nos cuidados intensivos, 46 a mais do que no dia anterior.

De acordo com os números divulgados no final desta sexta-feira, pelo diretor-geral de saúde francês, Jérôme Salomon, foram registados em França 32.964 casos confirmados da Covid-19 e 1.995 doentes morreram, dos quais 299 nas últimas 24 horas.



Confinamento prolongado até 15 de abril

Também na sexta-feira, o primeiro-ministro francês anunciou queo confinamento obrigatório no país vai prolongar-se por mais duas semanas - até 15 de Abril.

E esta poderá não ser uma data definitiva, já que admitiu que poderá manter-se para além desse prazo, se a situação sanitária assim o exigir.

“Estamos apenas no início da vaga epidémica. Com o apoio do Presidente da República, anuncio hoje o prolongamento do período de confinamento por mais duas semanas suplementares, a contar da próxima terça-feira até 15 de Abril”, anunciou.

