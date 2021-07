Mais de 97% das hospitalizações estão entre pessoas não vacinadas, nos EUA.

Devemos continuar a usar máscara depois de vacinados?

Redação

Com o ressurgimento dos casos da covid-19 devido à variante Delta, quem está totalmente vacinado, questiona-se se deve voltar a usar a máscara dentro de casa. As vacinas continuam a ser altamente eficazes na prevenção da hospitalização e da morte, e as infecções entre as pessoas imunizadas continuam a ser raras. Mas de acordo com alguns peritos entrevistados pela AFP, não há uma abordagem que funcione para todos. As pessoas precisam de ter em conta factores tais como a taxa de transmissão no seu ambiente, níveis de risco pessoal, e a sua própria tolerância ao risco para as ajudar a decidir o que será melhor.

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a principal agência federal de saúde pública nos EUA, abandonou o seu conselho de usar máscaras para os vacinados em Maio. Na altura, o número de casos de Covid-19 estava a descer, e a administração Biden estava inclinada a proclamar um regresso à normalidade na sequência de uma campanha de vacinação que estava em pleno andamento. Mas na quinta-feira, foram comunicados mais de 50.000 casos no país. Este ressurgimento é causado principalmente pela variante Delta, e está largamente concentrado nas regiões com as mais baixas taxas de vacinação. Deve notar-se, contudo, que o aumento dos casos não resultou num aumento proporcional de hospitalizações e mortes. Foram relatadas cerca de 200 mortes por dia, muito menos do que as 3.500 registadas por dia no auge da onda de Inverno.

Mais de 97% das hospitalizações estão entre pessoas não vacinadas, disse na semana passada o Director do CDC Rochelle Walensky, enquanto 99,5% das mortes estão também entre pessoas não vacinadas, disse no fim-de-semana passado o Cirurgião Geral dos EUA Vivek Murthy. Rochelle Walensky defendeu na quinta-feira a posição do CDC sobre o uso de máscaras, insistindo que a agência sempre tinha dito que os indivíduos deveriam ter em conta as condições locais. "Se está numa área que tem uma taxa de casos elevada e uma taxa de vacinação baixa, e os casos da variante Delta estão a aumentar, deve definitivamente usar uma máscara se não estiver vacinado", disse ela. "Se for vacinado, tem uma protecção excepcional contra a vacina. Mas é livre de decidir acrescentar camadas adicionais de protecção", acrescentou ela. Joseph Allen, professor associado da Escola de Saúde Pública de Harvard, apoia a posição do CDC. "Penso que já não estamos num ponto nos EUA e no resto dos países altamente vacinados onde esta recomendação (máscara) para todos faz sentido",acrescentou.

