Covid-19. Criança morre em França com sintomas semelhantes a doença de Kawasaki

Luxemburgo regista três casos de crianças com a inflamação grave ligada à covid-19

"Não há razão para pânico mas pais e médicos têm de estar vigilantes", vincam as especialistas Kerstin Wagner e Isabel De La Fuente. As crianças foram internadas, já tiveram alta e estão bem. As médicas explicam os sintomas deste choque inflamatório.