Covid-19. Protesto em Berlim leva milhares à rua e resulta em 600 detenções

As autoridades locais tinham proibido vários protestos diferentes este fim-de-semana, incluindo um do movimento Querdenker, o movimento anti-confinamento mais presente na Alemanha, com base em Estugarda.

Apesar de uma ordem judicial que proibia os protestos, milhares de pessoas reuniram-se na capital alemã este domingo para se manifestar contra as restrições impostas na luta contra a covid-19.

Os manifestantes em Berlim desafiaram a proibição unindo uma mistura díspar de pessoas conectadas tanto à direita como à esquerda do mundo político, incluindo os que se opõe ao passaporte sanitário, os que se negam a tomar vacinas e os que negam a realidade da covid-19.



Segundo a Associated Press, o departamento de polícia de Berlim destacou mais de 2000 agentes para tentar dispersar os protestos, mas disse que os agentes que procuraram redireccionar os manifestantes ou desmantelar grupos maiores foram "molestados e atacados". Pelo Twitter circularam várias imagens de denúncia à brutalidade policial.

Enquanto as multidões saíam do bairro de Charlottenburg em Berlim através do parque Tiergarten em direção à Porta de Brandenburg, a polícia avisou por altifalante que utilizaria canhões de água se os manifestantes não se dispersassem. No domingo à noite, a polícia tinha detido cerca de 600 pessoas, de acordo com os meios de comunicação alemães, e os manifestantes ainda estavam a marchar pela cidade.

Os protestos seguiram outras manifestações contra as medidas contra o coronavírus em toda a Europa. Mais de 200 mil pessoas compareceram este sábado em França para protestar contra os requisitos de vacinação pelo terceiro fim-de-semana consecutivo, por vezes em confronto com a polícia. Cerca de 80 mil pessoas protestaram em cidades de toda a Itália no fim-de-semana passado.



A Alemanha atenuou muitas das suas restrições ao coronavírus em maio, incluindo a reabertura de restaurantes e bares. Ainda assim, muitas atividades, tais como jantar dentro de restaurantes ou ficar num hotel, exigem a prova de que um indivíduo está totalmente vacinado, recuperou do vírus ou pode apresentar provas de um teste negativo recente.

Embora o número de novos casos de infeção na Alemanha continue a ser baixo em comparação com os países vizinhos, a variante delta provocou um aumento de novos casos nas últimas semanas.

No domingo, a Alemanha comunicou 2.097 novos casos, um aumento de mais de 500 em relação ao domingo anterior.

Helge Braun, uma das principais figuras do Governo federal alemão, afirmou que os não vacinados podem vir a ser impedidos de entrar em restaurantes, cinemas ou estádios.



Helge Braun falava à imprensa sobre o que fazer no caso de os novos casos dispararem e lançou a polémica. O ministro dos Assuntos Especiais manifestou a sua preocupação sobre as possíveis consequências de uma nova vaga da pandemia no mercado de trabalho. Disse que as baixas por doença atingiriam "máximos recordes" e salientou que o impacto nos processos de trabalho das empresas seria "enorme".



A campanha de vacinação na Alemanha abrandou nas últimas semanas, o que levou a discussões sobre como encorajar as pessoas a serem vacinadas. Na semana passada, foram fornecidas 678.459 primeiras doses na Alemanha, o nível mais baixo desde a terceira semana de fevereiro, quando houve falta de vacinas no país.

Com 15 milhões de doses não utilizadas em frigoríficos, de acordo com as estatísticas, a média diária das primeiras doses fornecidas tem vindo a diminuir há 33 dias. A vacinação completa foi recebida por 49 por cento da população.

