Covid-19. França com número mais baixo de hospitalizados desde outubro

Lusa O número de pessoas hospitalizadas com covid-19 em França continua a descer, ficando abaixo das 8.000, algo que não acontecia desde 10 de outubro.

Segundo os dados divulgados este sábado pelo governo francês, há atualmente 7.912 pessoas hospitalizadas, menos 132 do que na sexta-feira, e 1.102 doentes em cuidados intensivos, menos 21 do que no dia anterior.



De sexta para sábado, registaram-se 17 mortos associados à covid-19, comparando com os 24 óbitos ocorridos no período homólogo anterior, o que elevou para 111.181 as mortes associadas à doença em França desde março de 2020.

No que diz respeito às infeções, há indicações de que a tendência de descida das últimas semanas possa estar a inverter-se, com as autoridades a comunicarem hoje 3.006 novos casos de covid-19, acima dos 2.683 de sexta-feira e dos 2.664 de quinta-feira.

Com a partida para férias de verão, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, alertou para a ameaça representada pela propagação da variante Delta do vírus, que já é responsável por cerca de um terço das novas infeções no país.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.964.799 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de infeções, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

