Covid-19. Contágios e incidência continuam a baixar na Alemanha

As infeções por covid-19 continuam a baixar na Alemanha, onde 7.082 casos foram registados nas últimas 24 horas, em comparação com os 7.894 de há uma semana, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidência semanal caiu para 67,3 infeções por 100 mil habitantes, em comparação com 87,3 do último sábado, e 170 pessoas morreram por causas relacionadas com o novo coronavírus, indica o RKI.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou 3.642.244 infeções por SARS-CoV-2.

O RKI avisa sempre em todos os seus relatórios que o número real de casos pode ser maior, uma vez que muitas infeções passam despercebidas.

O número de óbitos relacionados com a doença é estimado em 87.298.

O índice de transmissibilidade é de 0,85, o que indica que uma média de 100 pessoas infetam outras 85.

Quando índice está acima de 1, há um aumento exponencial no número de infeções.

Um total de 37.720.661 pessoas, ou 39,34% da população, receberam pelo menos a primeira dose da vacina, enquanto 10.913.518, ou 13,1% da população, recebem a segunda dose.

