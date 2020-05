Uma gorjeta que foi oferecida no dia em que o restaurante reabriu após o "lockdown" imposto devido à propagação do coronavírus.

Covid-19. Cliente deixa gorjeta de 1300 dólares para salvar restaurante nos EUA

Redação Uma gorjeta que foi oferecida no dia em que o restaurante reabriu após o "lockdown" imposto devido à propagação do coronavírus.

Nos Estados Unidos, um cliente determinado a salvar o seu restaurante favorito deixou uma gorjeta enorme, de acordo com o site norte-americano da CNN.

Um cliente deixou uma gorjeta de 1,300 dólares a um empregado de mesa no restaurante Frog and the Bull em Austin, Texas, EUA. Uma gorjeta que foi oferecida no dia em que o restaurante reabriu após o "lockdown" imposto devido à propagação do coronavírus.

"Fiquei muito chocado no início e não percebi porque queria dar-me tanto dinheiro", disse o empregado Josh Pikoff aos jornalistas da CNN.

"Depois disse-me que estava muito grato por estarmos novamente abertos e por assumirmos o risco de servir a comunidade", continuou Josh,

"Este dinheiro será utilizado para pagar as contas acumuladas durante o encerramento forçado do estabelecimento e permitirá que o negócio volte ao bom caminho", explicou o gerente.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.