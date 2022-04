Quase todos os 25 milhões de habitantes de Xangai, capital económica da China, estão confinados desde sábado. Nos últimos dias, a cidade tornou-se o epicentro de uma nova onda de contágio ligada à Omicron.

Covid-19. China regista pico de casos com mais de 13 mil infetados nas últimas 24 horas

A China registou o número mais elevado de casos desde o pico da primeira vaga de covid-19 há mais de dois anos, ao contabilizar um total de 13.146 infetados nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades.

Os casos incluem "1.455 pacientes com sintomas" e "11.691 assintomáticos", sem que se tenham registado mortes, disse a Comissão Nacional de Saúde em comunicado, no momento em que a variante altamente contagiosa Ómicron se propagou a mais de uma dúzia de províncias.

Quase todos os 25 milhões de habitantes de Xangai, capital económica da China, estão confinados desde sábado. Nos últimos dias, a cidade tornou-se o epicentro de uma nova onda de contágio ligada à Omicron.

Várias dezenas de milhões de chineses estão também confinados no nordeste do país, o berço da indústria automóvel.

A China, onde o novo coronavírus foi detetado pela primeira vez no final de 2019, é um dos últimos países do mundo a praticar uma política 'zero casos', com recurso a confinamentos, testes em massa, isolamento sistemático de pessoas infetadas e encerramento das fronteiras.

