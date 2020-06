Covid-19- China regista 57 casos nas últimas 24 horas

Este é o número mais elevado desde abril.

Este é o número mais elevado desde abril.

A China registou nas últimas 24 horas 57 novos casos da covid-19, o número diário mais elevado desde abril, reforçando os receios de uma segunda vaga da epidemia no país.

Graças a controlos rigorosos, ao uso de máscaras e a operações de contenção, a epidemia indicava estar sob controlo em solo chinês.

Contudo, foi detetado um novo surto no sul de Pequim, no mercado de Xinfadi, que vende carne, peixe e produtos hortícolas. Esta deteção levou à contenção de 11 zonas residenciais na área circundante.

O Ministério da Saúde chinês afirmou que dos 57 novos casos, 36 eram infeções locais registadas na capital chinesa.

Foram comunicados dois outros casos locais na província de Liaoning (nordeste da China).

Segundo a agência noticiosa France-Presse centenas de polícias e polícias paramilitares, muitos deles com máscaras e luvas de proteção, foram vistos perto do mercado de Xinfadi.

Nove escolas e infantários próximos do local foram encerrados. Na sexta-feira, a Câmara Municipal de Pequim adiou o regresso dos alunos às escolas primárias e suspendeu todos os eventos desportivos.

As visitas à capital chinesa por grupos de outras províncias foram suspensas no sábado.

Covid-19. Vírus já matou 427.495 pessoas e infetou mais de 7,7 milhões no mundo Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos da América, com 994 novas mortes, Brasil (909) e México (504).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 427 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

No Luxemburgo, os novos contágios elevam para 4.063 o número total de casos identificados no país desde o início do surto.

Quanto às mortes associadas à doença, o número permanece nas 110, não sofrendo alterações desde o dia 24 de maio.

Uma morte por covid-19. Portugal regista a maior descida em meses no número de óbitos País contabilizou esta sexta-feira mais uma morte resultante do novo coronavírus, o que não acontecia desde o início da pandemia. Número total de vítimas atinge os 1505.

Em Portugal, morreram 1.512 pessoas das 36.463 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

