Covid-19. Cerca de 300 milhões de estudantes com escolas encerradas

Redação Há escolas fechadas em 22 países de três continentes.

Quase 300 milhões de estudantes estão a ser afetados pelo fecho das escolas em 22 países de três continentes. Em 13 países, que incluem China, Coreia do Sul e Itália, foram encerradas todas as escolas e universidades. Outros 180 milhões de alunos podem, em breve, ser afetados se os nove países que, até agora, decretaram o encerramento das escolas em zonas de surto estenderem a medida a todo o seu território.

A organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) alerta que esta é uma situação "sem precedentes" em termos de escala.

Para atenuar os efeitos da ausência de aulas, a UNESCO disponibilizou uma lista de plataformas e mecanismos de ensino à distância.

Caso seja detetado algum caso de infetado com o Covid-19 num estabelecimento de ensino público luxemburguês, será a Inspeção da Saúde que deverá decidir se a escola terá que ser encerrada, ou não. Uma fonte do Ministério da Saúde garantiu ao Contacto que não foi dada qualquer indicação para que as escolas públicas fechem, caso surja algum caso de infetado com a doença.



Em Portugal, duas escolas na Amadora mandaram os alunos para casa depois de ter sido diagnosticada a infeção do novo coronavírus numa professora que leciona em dois estabelecimentos de ensino.

Também, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, suspendeu as aulas "até nova comunicação", depois de ter sido confirmado que um dos professores de instituição era o quinto caso que tinha testado positivo ao novo coronavírus.