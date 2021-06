"Objectivo alcançado! Obrigado a todos aqueles que se estão a mobilizar para a vacinação", disse no Twitter o chefe do governo, Jean Castex.

Covid-19

Cerca de 30 milhões de pessoas já foram vacinadas em França

Redação "Objectivo alcançado! Obrigado a todos aqueles que se estão a mobilizar para a vacinação", disse no Twitter o chefe do governo, Jean Castex.

O marco simbólico de 30 milhões de primeiras doses de vacinas foi ultrapassado no sábado, enquanto os franceses desfrutavam do seu primeiro fim-de-semana com bares abertos até às 23:00, tendo como pano de fundo a diminuição de novas infecções.

Demain, 30 millions de Français auront reçu au moins une dose de vaccin - un objectif atteint avec 3 jours d’avance.

Rien qu’aujourd’hui, vous êtes plus de 740 000 à avoir reçu une injection - un record depuis le début de la campagne.

On accélère !

➜ https://t.co/sGpUtk5csy pic.twitter.com/nBlFHwHYLZ — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 11, 2021

"Objectivo alcançado! Obrigado a todos aqueles que se estão a mobilizar para a vacinação", disse no Twitter o chefe do governo, Jean Castex, já que este número vacinações era inicialmente esperado para a próxima terça-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.