O Presidente Jorge Carlos Fonseca justificou a medida com o objetivo de defender interesses e valores fundamentais do país e da comunidade e para dar meios legítimos às autoridades para um combate mais eficaz à pandemia.

Mundo 4 min.

Covid-19. Cabo Verde declara estado de emergência pela primeira vez na sua história

Lusa O Presidente Jorge Carlos Fonseca justificou a medida com o objetivo de defender interesses e valores fundamentais do país e da comunidade e para dar meios legítimos às autoridades para um combate mais eficaz à pandemia.

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, declarou hoje a situação de emergência no país por 20 dias, uma medida tomada pela primeira vez na história do país para intensificar o combate ao novo coronavírus.

A declaração foi feita após a comissão permanente da Assembleia Nacional ter aprovada na sexta-feira o pedido do Presidente e do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que defendeu, na quinta-feira, que fosse imediata, para permitir ao Governo reforçar as medidas de prevenção.

Jorge Carlos Fonseca justificou a medida com o objetivo de defender interesses e valores fundamentais do país e da comunidade e para dar meios legítimos às autoridades para um combate mais eficaz à pandemia.

“Após profunda reflexão, da auscultação de amplos setores da sociedade, de consultar o Conselho da República, e de, como determina a Constituição da República, ouvir o Governo e obter a autorização da Assembleia Nacional, na qualidade de Presidente da República, tomei em consciência e com pleno sentido das responsabilidades a decisão de declarar o estado de emergência, de o decretar em todo o território nacional, estado que vigorará por um período de 20 dias, a partir das 00:00 horas do dia 29 de março”, anunciou o chefe de Estado, numa declaração ao país, a partir da Presidência da República, na cidade da Praia.

Covid-19: Quase duas centenas deixam Cabo Verde em novo voo de repatriamento da TAP Quase duas centenas de portugueses retidos em Cabo Verde embarcaram hoje, no aeroporto internacional da Praia, no terceiro voo comercial de repatriamento organizado pela TAP no espaço de quatro dias, alguns pagando mais de 750 euros pela viagem.

Segundo o Presidente, o estado de emergência vai incidir temporariamente no direito à liberdade, incluindo direito de deslocação e emigração, direito ao trabalho e de trabalhadores, à propriedade e iniciativa económica privada, de reunião e de manifestação e liberdade de culto religioso.

Jorge Carlos Fonseca salientou que, apesar de limitar direitos, a declaração de emergência não pode afetar direitos que não estão abrangidos no decreto presidencial, que será publicado ainda hoje em Boletim Oficial do país, e afirmou que a democracia do país vai continuar a funcionar.

Liberdade de expressão, liberdade de informação ou liberdade de imprensa são direitos que vão continuar nesse período, exemplificou Jorge Carlos Fonseca, o primeiro Presidente a declarar estado de emergência em Cabo Verde, nos quase 45 anos da independência do país.

“Eu tomo esta decisão precisamente para fazer afirmar a Constituição num momento de exceção, nos exatos termos, sentidos e limites que ela contém e ela estatui”, explicou o Presidente, numa declaração alternada em português e a língua cabo-verdiana (crioulo).

Esperando que este “importante instrumento” seja usado de forma adequada, Jorge Carlos Fonseca garantiu que vai acompanhar “permanente e atentamente” toda a execução do estado de emergência e continuará a auscultar a sociedade civil.

“A vigência do estado de emergência é um teste à solidez da nossa democracia, à solidez das nossas convicções democráticas”, continuou, referindo que na formação da decisão ouviu todos, nomeadamente o Governo, Conselho da República, Assembleia Nacional, partidos com representação parlamentar, líderes religiosos, sindicatos, empregadores e cidadãos de diferentes setores sociais.

Na declaração, o chefe de Estado sublinhou que o estado de emergência não mata o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, pelo que pediu a todos para não baixarem os braços e apelou ao “cumprimento rigoroso” das medidas adotadas pelo Governo.

E, num período em que as pessoas estão confinadas em casa, o mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana apelou igualmente ao não consumo exagerado de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicotrópicas, por causa de ansiedade e convivência permanente com um número reduzido de pessoas e o núcleo familiar restrito.

Também pediu serenidade e paz familiar. “O respeito mútuo por todos os membros da família, a tolerância e a sensatez têm de prevalecer e orientar as nossas decisões dentro de casa”, sustentou.

Jorge Carlos Fonseca pediu ainda a todos os cabo-verdianos para se empenharem “com determinação e confiança” na luta contra esta pandemia, esperando que seja vencida “o mais rapidamente possível”.

O período de emergência vai vigorar até às 24:00 do dia 17 de abril em Cabo Verde, país que regista até ao momento cinco casos positivos de covid-19 e um óbito.

Três casos foram registados na semana passada na ilha da Boa Vista, dois turistas ingleses e uma dos Países Baixos. Um dos turistas ingleses, de 62 anos, acabou por morrer na segunda-feira e os restantes já foram transferidos para os países de origem.

Na cidade da Praia, ilha de Santiago, estão confirmados dois casos, um casal.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes causadas pela covid-19 em África subiu para 117 com os casos acumulados a ultrapassarem os 3.900 em 46 países, segundo a mais recente atualização das estatísticas sobre a pandemia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.