Covid-19. Brigitte Macron esteve infetada em segredo no Natal

AFP A primeira-dama francesa testou positivo ao vírus da covid-19 nas férias do casal presidencial em Brégançon, anunciou hoje o seu gabinete.

Brigitte Macron, a esposa do Presidente da República, testou positivo para Covid-19 a 24 de Dezembro, sem mostrar quaisquer sintomas graves. Seis dias mais tarde a primeira-dama francesa repetiu o teste que já deu negativo, anunicou hoje o seu gabinete, confirmando as notícias da imprensa francesa.

Com 67 anos, a mulher de Emmanuel Macron descobriu que estava infetada pelo vírus da Covid-19 nas férias de natal do casal em Brégançon, no departamento de Var, uma semana depois do presidente francês.

O gabinete de Brigitte Macron garante que a primeira-dama está totalmente recuperada, esclarecendo à AFP que não divulgou esta informação por não ter qualquer impacto na sua agenda pública.

Após o primeiro teste positivo e sofrendo apenas de sintomas ligeiros, a primeira-dama voltou a realizar dois testes, um a 30 de dezembro e outro no dia seguinte. Como acusaram negativos pode regressar a Paris e retomar as suas atividades a 4 de Janeiro.

Macron foi o primeiro a ser infetado

Já Emmanuel Macron descobriu que estava infetado pelo vírus da covid-19 após a realização de um teste de rastreio a 17 de Dezembro. O presidente entrou em isolamento, passando uma semana sozinho na residência oficial de La Lanterne, enquanto a sua esposa permaneceu no Palácio do Eliseu.

O Chefe de Estado, conforme foi noticiado pelo Eliseu, tinha tosse, febre e dores. O próprio acabou por informar os franceses do seu estado de saúde através de um vídeo.

A notícia da sua doença conduziu ao isolamento uma série de figuras políticas, como Xavier Bettel e António Costa que tinham estado em contacto com Macron, bem como o Primeiro-Ministro Jean Castex e o Presidente da Assembleia Nacional Richard Ferrand. Os primeiros-ministros luxemburguês e português realizaram os testes que se revelaram negativos para a covid-19.

