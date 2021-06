Ainda assim, o Brasil prepara-se para receber esta semana as dez seleções sul-americanas de futebol que vão disputar a Copa América no país no próximo domingo.

Covid-19. Brasil regista 39.637 novos casos e mais 873 mortes

O Brasil registou hoje mais 39.637 novos casos de covid-19 e 873 mortes associadas à doença, segundo o Ministério de Saúde do país, numa altura em que autoridades apontam para uma nova vaga.

O número de novas infeções registadas no Brasil eleva o total de casos de covid-19 registados desde o início da pandemia, em março de 2020, para 16.947.062.

A doença provocou até agora um total 473.404 mortes no país, onde decorre um lento processo de vacinação e com os especialistas a preverem que a situação de saúde vá piorar.

Os dados divulgados durante os fins de semana costumam ser mais baixos do que nos restantes dias devido à falta de pessoal para recolher as informações, podendo sugerir que a intensidade da pandemia é menor.

Porém, a média diária de mortes nos últimos 14 dias permanece acima de 1.600.

A situação verifica-se numa altura em que há um alívio quase total das restrições, o que já levou a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e outras instituições científicas a alertarem para a possibilidade de uma nova vaga nas próximas semanas.

Estas preocupações também são alimentadas pela lentidão do processo de vacinação, que até agora atingiu pouco mais de 10% dos 210 milhões de brasileiros com as duas doses necessárias.

Ainda assim, o Brasil prepara-se para receber esta semana as dez seleções sul-americanas de futebol que vão disputar a Copa América no país no próximo domingo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

