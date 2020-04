O primeiro-ministro britânico foi transferido para uma unidade dos cuidados intensivos depois de um agravamento do seu estado de saúde durante a tarde desta segunda-feira.

Covid-19. Boris Johnson nos cuidados intensivos

De acordo com o The Guardian, um porta-voz do governo britânico afirmou que desde domingo à noite que o primeiro-ministro tem estado a ser acompanhado por médicos do St Thomas Hospital, em Londres, depois de ter sido admitido com sintomas persistentes do novo coronavírus.



Ao longo desta tarde, o estado de Boris Johnson agravou-se e seguiu o conselho da sua equipa médica e foi transferido para a unidade de cuidados intensivos desse mesmo hospital.

Segundo o mesmo jornal, o chefe do governo terá pedido ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que o substituísse sempre que necessário.

