Covid-19. Boris Johnson agradece a enfermeiro português por cuidado excepcional

No dia em que Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, recebeu alta hospitalar depois de uma semana de internamento devido a um agravamento do estado de saúde após contágio com covid-19, publicou nas redes sociais um vídeo em que agradeceu a eficiência do Serviço Nacional de Saúde britânico, destacando um enfermeiro português e uma enfermeira da Nova Zelândia pelo tratamento que lhe prestaram.

"Luís, de Portugal, perto do Porto" recebeu juntamente com Jenny, da "Nova Zelândia, Invercargill, na Ilha Sul" um agradecimento especial por terem acompanhado Boris Johnson nos cuidados intensivos. "Ficaram ao meu lado durante 48 horas quando as coisas poderiam ter dado para o torto", disse Boris Johnson emocionado.

"O Serviço Nacional de Saúde salvou a minha vida", diz Johnson num vídeo publicado no Twitter. "É difícil encontrar palavras que expressem a minha dívida, mas antes de chegar aí, quero agradecer a todas as pessoas do Reino Unido pelo esforço e sacrifício que estão a fazer". O primeiro ministro congratulou toda a nação pelo cumprimento do isolamento social, mesmo com "o sol a brilhar lá fora", evitando a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde do país.

"Nos últimos sete dias pude, obviamente, assistir à pressão que está sobre o SNS", diz enquanto descreve "a coragem pessoal" de todos os trabalhadores da área de saúde.

O primeiro ministro britânico agradeceu às "muitas enfermeiras, homens e mulheres, cujos cuidados têm sido tão surpreendentes". E depois de nomear alguns deles em específico "Po Ling e Shannon e Emily e Angel e Connie e Becky e Rachael e Nicky e Ann", acrescentou "e espero que não se importem se eu mencionar em particular dois enfermeiros que ficaram ao meu lado durante 48 horas quando as coisas poderiam ter dado para o torto. São a Jenny da Nova Zelândia, Invercargill, na Ilha Sul, para ser exato, e Luís, de Portugal, perto do Porto”, acrescentou.

Segundo a agência Lusa, Luís Pitarma, tem 29 anos é natural de Aveiro. Formou-se na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, tendo realizado um ano de Erasmus na universidade de Lathi, na Finlândia. Em 2016, começou a trabalhar em Londres, onde passou por três unidades de saúde antes de ser recrutado para o grupo hospitalar de Guy e St. Thomas, onde é enfermeiro especializado em cuidados intensivos, em particular ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), segundo informação do próprio nas redes sociais.



"No final, o meu corpo começou a receber oxigénio suficiente porque, por cada segundo de cada noite, eles vigiaram, pensaram, cuidaram e fizeram as intervenções que eu precisava. E é por isso que eu sei que em todo o país, em cada segundo de cada hora, há centenas de milhares de profissionais do SNS que agem com o mesmo cuidado, ponderação e precisão da Jenny e do Luís".

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

A mensagem foi publicada pouco depois de ter sido anunciado que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu alta do hospital, onde estava internado desde 05 de abril, inicialmente “por precaução” para fazer testes devido a sintomas persistentes da doença.



Um agravamento do estado de saúde levou à passagem para uma unidade de cuidados intensivos na segunda-feira, onde passou três noites, encontrando-se desde quinta-feira numa enfermaria normal.

“A conselho da sua equipa médica, o primeiro-ministro não vai regressar imediatamente ao trabalho”, disse hoje um porta-voz, acrescentando que Boris Johnson agradece "a todos em St Thomas 'pelo excelente tratamento que recebeu".

Covid-19. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu alta e saiu do hospital Boris Johnson para já não vai voltar ao trabalho.

Num depoimento tornado público no sábado à noite, Boris Johnson, tinha já declarou a propósito dos profissionais de saúde que o trataram: "Não posso agradecer-lhes o suficiente. Devo-lhes a minha vida".

Boris Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com a doença, a 26 de março, inicialmente com sintomas ligeiros de tosse e febre, o que o levou a continuar a trabalhar durante o período de isolamento.

Chegou a receber oxigénio, mas, segundo os seus assessores, não necessitou de apoio respiratório por ventilador.

A ministra do Interior, Priti Patel, disse no sábado que “é vital que o primeiro-ministro fique bom” e que "ele precisa de tempo e espaço para descansar, restabelecer-se e recuperar".

Quando foi internado nos cuidados intensivos, o primeiro-ministro designou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, enquanto ministro de Estado, para o substituir na chefia do governo enquanto estivesse ausente.

Marcelo falou com enfermeiro português



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu hoje o “empenho de todos os profissionais de saúde” na luta contra a covid-19 e revelou que falou com o enfermeiro português que tratou o primeiro-ministro britânico.

Numa nota divulgada hoje no portal da Presidência da República na ‘internet’, o chefe de Estado salienta “o especial reconhecimento apresentado hoje pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao enfermeiro português Luís Pitarma pelo seu trabalho e vigilância durante o internamento nos cuidados intensivos”.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu pessoalmente o seu agradecimento ao enfermeiro Luís Pitarma, e, na sua pessoa, agradece também o empenho de todos os profissionais de saúde portugueses que em Portugal e em todo o mundo estão a prestar uma ajuda decisiva no combate à pandemia”, é referido também.

O Presidente da República aproveitou igualmente para deixar “uma palavra de estímulo” aos “profissionais de outras nacionalidades que, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, prestam um serviço inestimável a Portugal”.

“É também por eles que reforça o apelo para que, quem pode, permaneça em casa e cumpra as orientações das autoridades de saúde”, acrescenta o Palácio de Belém.





Este artigo foi atualizado às 20:00 do dia 12 de abril com informações adicionais sobre a identidade do enfermeiro português, bem como do agradecimento de Marcelo Rebelo de Sousa.

