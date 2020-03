As principais bolsas de valores asiáticas sofreram hoje pesadas perdas, vítimas da propagação da epidemia global do novo coronavírus e do colapso do mercado de petróleo.

Covid-19. Bolsas a pique depois da queda de 30% do preço do petróleo

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 4,51%, para os 4.460,92 pontos. Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa registou a sua maior queda desde junho de 2016, com o índice PSI20 a perder 3,85% para 4.671,50 pontos, acompanhando o pessimismo das bolsas europeias devido à propagação do covid-19.

Também, as bolsas do Golfo Pérsico registaram hoje fortes perdas na abertura, após a queda dos preços do petróleo. Os mercados petrolíferos caíram mais de 30% após o desencadear da guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia.

Os futuros do Brent sofreram a segunda maior queda dos últimos 30 anos, desde o afundar do preço durante a Guerra do Golfo, em 1991, com o preço do petróleo a cair para os 30 dólares por barril.