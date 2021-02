A outra fabricante da vacina contra a covid-19, a AstraZeneca, vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da vacina contra a covid, soube-se este domingo.

Covid-19. BioNTech garante mais 75 milhões de doses para países da UE no 2.º trimestre

Lusa A outra fabricante da vacina contra a covid-19, a AstraZeneca, vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da vacina contra a covid, soube-se este domingo.

A empresa alemã BioNTech anunciou esta segunda que fornecerá aos países da União mais 75 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19, desenvolvida com a Pfizer, no segundo trimestre do ano, após melhorar os processos de produção.

"Continuamos a trabalhar para aumentar a oferta a partir de 15 de fevereiro para atingir o número de doses estipuladas nos contratos", afirmou o diretor financeiro da empresa, Sierk Poetting, em comunicado. Além disso, acrescentou, "no segundo trimestre poderemos fornecer mais 75 milhões de doses para a UE".

Metade do pessoal dos hospitais já foi vacinado, diz ministra Vacinas da farmacêutica AstraZeneca chegam ao Luxemburgo na próxima semana, adiantou Lenert esta segunda-feira.

Também este domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen anunciou que a outra farmacêutica fabricante do antídoto contra a covid-19, a AstraZeneca, vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da vacina contra a covid, num total de 40 milhões de doses, um aumento de 30%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.