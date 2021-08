Para os portadores deste tipo de bilhete, que só pode ser usado no país, deixa de ser necessário o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento social.

"Bilhete seguro covid" entra hoje em vigor na Bélgica para eventos com mais de 1500 pessoas

"Bilhete seguro covid" entra hoje em vigor na Bélgica para eventos com mais de 1500 pessoas

A partir desta sexta-feira, na Bélgica, os organizadores de eventos ao ar livre, com uma lotação a partir das 1500 pessoas, passam a poder aplicar o "Covid Safe Ticket" ("Bilhete Covid Seguro", na tradução para português). Este bilhete, que só é válido no país e apenas para maiores de 12 anos, vai permitir, por exemplo, poder assistir a espetáculos e eventos sem usar máscara e sem o distanciamento obrigatório.

Com o "Covid Safe Ticket" (CST), que estará em vigor, pelo menos, até 30 de setembro, os organizadores de espetáculos e eventos ao ar livre, com lotação a partir dos 1.500 espetadores, podem agora exigir ao público este tipo de credencial como forma de acesso. Apesar de este tipo de bilhete só ser válido na Bélgica, quem já tiver um Certificado Covid Digital Europeu válido não precisa de solicitar um CST, refere o jornal Brussels Times.

Na prática, este certificados não funcionarão de forma muito diferente do Certificado Covid Digital da UE. O código QR - que é o mesmo que aparece no passaporte sanitário europeu, atestando que a pessoa tem as duas doses a vacina tomadas há, pelo menos, 14 dias, um certificado de recuperação, um teste PCR negativo feito 72 horas, ou teste antigénio feito 48 horas antes -, pode ser descarregado para o smatphone através da aplicação CovidSafeBE e ser mostrado à entrada do estádio ou do recinto do evento.

Também é possível obter uma versão em papel do CST, seguindo os mesmos procedimentos para o Certificado de Covid Digital da UE e ligando para a linha de apoio da região, diz o Brussels Times.

Modalidade opcional

O "Covid Safe Ticket", ou "Bilhete Seguro Covid" não é obrigatório, cabendo a cada promotor decidir a sua aplicação.

Alguns clubes desportivos estão mesmo a optar por medidas mistas nos seus estádios, reservando algumas bancadas para quem não for portador ou não tiver acesso a este tipo de certificado e outras para os "Bilhetes Seguros Covid", como noticia o Luxemburger Wort, na sua edição francesa.

Nos eventos, ou nas zonas dos recintos, onde não seja aplicado este certificado, continua a ser necessário o uso obrigatório de máscara e o cumprimento do distanciamento social.

Para já este certificado aplica-se apenas aos eventos desportivos e culturais, com grande afluência de público e as autoridades belgas ressalvam não se trata de um passe sanitário equivalente ao francês.

O CST não será, por isso, requerido para frequentar restaurantes ou cafés.









