As fronteiras poderão reabrir antes de 18 de abril estimou hoje a ministra do Interior, Annelies Verlinden. Saiba quais as novas medidas para atividades no exterior e funerais.

Mundo 2 min.

Covid-19. Bélgica permite reuniões com mais gente ao ar livre, a partir de amanhã

Paula SANTOS FERREIRA As fronteiras poderão reabrir antes de 18 de abril estimou hoje a ministra do Interior, Annelies Verlinden. Saiba quais as novas medidas para atividades no exterior e funerais.

A pensar, sobretudo nos jovens e na sua necessidade de contactos sociais o Governo central e os governos federais vão suavizar, a partir de amanhã, dia 8 de março, as suas medidas restritivas e permitir que se reúnam mais pessoas na rua e se organizem mais atividades ao ar livre.



As novas medidas foram decididas num Comité de Concertação e visam, em primeiro lugar, "dar prioridade à educação, aos jovens e às atividades ao ar livre", lê-se no documento oficial de apresentação das novas regras.

"As atividades ao ar livre apresentam um risco virológico muito menor. Ao poder estar em grupos ligeiramente maiores no exterior, as pessoas podem reforçar os laços que as unem, uma necessidade humana básica que está a ser minada pela pandemia. Isto é importante para os jovens em particular", avançam os governantes. O plano apresentado tem duas fases com medidas suavizadas e reaberturas, a primeira a 8 de março. Os gestos barreira e o distanciamento social têm de continuar a ser respeitados.

Fronteiriços belgas podem ficar em teletrabalho até 30 de junho Pela terceira vez consecutiva, as autoridades belgas e luxemburguesas chegaram a acordo para evitar qualquer prejuízo fiscal para os trabalhadores que estão impedidos de voltar ao escritório.

O que muda a partir de 8 de março

As reuniões ao ar livre podem juntar no máximo 10 pessoas. A regra de 1,5 m de distância física entre cada pessoa deve ser respeitada.

Passam a ser permitidas atividades organizadas ao ar livre, desportivas ou outras. Para crianças com menos de 13 anos, é permitido um máximo de 10 pessoas dentro de casa e 25 pessoas no exterior.

Para jovens com menos de 19 anos de idades estas atividades podem reunir um máximo de 10 pessoas ao ar livre.

O público do treino desportivo é limitado a uma pessoa por criança.

Funerais: Será possível compareceram até um máximo de 50 pessoas num funeral ou enterro, desde que esteja previsto um espaço de 10m2 por pessoa.

Para quando a abertura das fronteiras?

Muitos belgas acreditavam que já poderiam viajar para o estrangeiro nas férias da Páscoa mas as autoridades nacionais decidiram-se pela prudência e adiaram para 18 de abril a reabertura das fronteiras. Mas isto não significa que permitam ainda as viagens não essenciais.

Aliás, isso mesmo deu a entender Annelies Verlinden. ministra belga do Interior, num programa da RTL TVI esta manhã. "Viajar para fora em turismo ainda é muito perigoso. Não podemos controlar as medidas em vigor no estrangeiro. A restauração pode por exemplo já estar aberta noutros países, enquanto aqui na Bélgica ainda consideramos muito perigoso", disse a ministra citada pela RTL belga.

No entanto, Annelies Verlinden garante a 26 de março o comité consultivo irá analisar a situação e se a evolução da doença "tiver melhorado talvez possamos decidir reabrir as fronteiras".

Autoridades alertam que contágios estão de novo a aumentar na Bélgica Em apenas sete dias o número de novos casos subiu 24%. O país culpa a variante britânica.

Antes de 18 de abril? "Sim, mas não vou dar falsas esperanças. O risco é menor se agora dissermos que é até 18 de abril, para que ainda possamos reabri-las um pouco mais cedo", salientou.

Por agora,"a situação ainda é muito delicada. Estamos num patamar que ainda é muito alto", disse Annelies Verlinden.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.