Covid-19. Bélgica oferece bónus de 300 euros a todos os trabalhadores hospitalares

O Ministro da Saúde da Bélgica Frank Vandenbroucke anunciou esta sexta-feira que todos os trabalhadores hospitalares do país irão receber um bónus de solidariedade de 300 euros, até ao final do ano, pelo seu “esforço extraordinário” na luta contra a epidemia. No total são cerca de 200 milhões de euros que o Governo destina para este prémio, anuncia a RTL belga.

"Sabemos que as pessoas não o fazem pelo dinheiro, mas merecem-no para compensar o seu investimento excecional", declarou o ministro sublinhando ainda que o Governo está também a preparar um plano para aumentar estes profissionais.

“A boa notícia é que mais pessoas irão receber este prémio de solidariedade, sob a forma de cheque, do que as inicialmente previstas”, disse esta manhã o governante. 168 mil, precisou.

Luxemburgo poderá vir a receber doentes da Bélgica Bélgica é um dos países mais afetados pela segunda vaga da pandemia.

Para além dos trabalhadores dos hospitais também os prestadores de cuidados de saúde que trabalham em centros médicos, lares de idosos ou prestam cuidados ao domicílio irão também ser beneficiados com este bónus de solidariedade de 300 euros, explicou o ministro.

"Todos os que hoje estão ativos nos cuidados de saúde merecem mais do que respeito e aplausos", frisou este governante. "É por isso que estamos a tomar uma série de medidas adicionais de apoio financeiro, não só para as recompensar, mas também para as encorajar a aguentarem-se nestes tempos particularmente difíceis".

Bélgica. Mesmo infetados, enfermeiros trabalham nos hospitais "Se sou enfermeiro ou médico e estou infetado, mas se não tenho dores corporais, se não estou de cama, só me resta colocar a máscara. É preciso trabalhar."

A situação da epidemia da Bélgica nesta segunda vaga tem sido muito difícil de gerir, com uma média de 663 hospitalizações por dia devido à covid-19, e mais de 15 mil novas infeções diárias. A Bélgica é o país da Europa com mais casos por 100 mil habitantes.

