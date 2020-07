As máscaras serão obrigatórias em todos os locais com muitas pessoas.

Covid.19. Bélgica anuncia novas regras contra segunda vaga

Lusa

Face à segunda vaga de coronavírus, a Bélgica está a abandonar a quinta fase de desconfinamento e a introduzir novas medidas sanitárias restritivas. Assim, as máscaras serão obrigatórias em todos os locais muito frequentados, tais como mercados, ruas comerciais e edifícios públicos, mas também em áreas privadas. Além disso, as máscaras serão obrigatórias em bares, cafés e restaurantes, excepto quando o cliente estiver sentado à mesa. Uma regra semelhante à que vigora no Luxemburgo que também aprovou novas medidas para responder à segunda vaga.

O uso de máscara já era obrigatório desde 11 de Julho em lojas, cinemas, locais de culto, museus e bibliotecas. Os clientes terão também de fornecer um endereço de correio electrónico ou número de telefone para facilitar o rastreio em caso de infecção no estabelecimento.

Além disso, a fase 5 da desconfinamento é suspensa e continua a ser 15 o número máximo de pessoas por reunião. As feiras e exposições não podem, portanto, ser retomadas. "Se todos respeitarem a regra das 15 pessoas, não teremos de tocar na nossa bolha social, que todos nós prezamos", afirmou Sophie Wilmès, primeira-ministra da Bélgica.

A chefe do governo belga anunciou um aperto dos controlos para combater comportamentos que violem estas regras. Todas estas decisões surgem numa altura em que a Bélgica se vê confrontada com um ressurgimento da pandemia nos últimos dias. "Os últimos números não nos devem fazer entrar em pânico, mas devem ser levados extremamente a sério", afirmou Sophie Wilmès. "Protege-te a ti e aos outros", recomendou aos belgas.

