O Departamento de Saúde de Illinois disse que a criança tinha menos de um ano de idade, mas sem revelar se tinha outros problemas médicos.

Covid - 19. Bebé com menos de um ano morre nos EUA

Redação O Departamento de Saúde de Illinois disse que a criança tinha menos de um ano de idade, mas sem revelar se tinha outros problemas médicos.

Um bebé com menos de um ano morreu nos Estados Unidos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, anunciaram sábado as autoridades do Estado de Illinois.

"Hoje, tenho uma notícia terrivelmente triste para anunciar. Entre os mortos nas últimas 24 horas estavam um funcionário do Estado (...) e uma criança muito nova", disse o governador J.B. Pritzker numa conferência de imprensa. "Sei como é difícil aceitar esta notícia, especialmente quando se trata de uma criança muito pequena", acrescentou. O Departamento de Saúde de Illinois disse que a criança tinha menos de um ano de idade, mas sem revelar se tinha outros problemas médicos.

Covid-19. Número de mortes nos EUA duplicou e ultrapassa os 2.000 O número de casos chegou a 120.000, segundo uma contagem da Universidade Johns Hopkins. Os EUA são o país do mundo com o maior número de infetados.

Os Estados Unidos tornaram-se esta semana o país com o maior número de casos do novo coronavírus do mundo. Cerca de 120.000 pessoas foram afectadas e quase 2.000 morreram.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.