Covid-19. Autarca manda bloquear pista com veículos para evitar aterragem de avião

[Com vídeo] Aconteceu no Equador. A presidente da câmara da cidade de Guayaquil mobilizou várias viaturas para a pista do aeroporto com o objetivo de impedir a aterragem de um avião que ia repatriar cidadãos espanhóis que estavam naquela cidade.

Com a crise mundial de pandemia a alastrar-se pelo mundo, são muitos os países que fecham fronteiras e suspendem a entrada de voos do exterior. Contudo, a presidente da Câmara Municipal da cidade de Guayaquil, no Equador, tomou a polémica decisão, na quinta-feira, de mobilizar vários veículos para a pista de aterragem do aeroporto José Joaquín de Olmedo com o objetivo de impedir a aterragem de um avião espanhol.

Alarming incident at Ecuador's International Airport in Guayaquil today as an @Iberia flight from Spain is denied landing by the mayor @CynthiaViteri6 who ordered the blocking of the runway, utilizing municipal and police vehicles.



Helicopter view of the blocked runway: pic.twitter.com/OZpgqsO5Y9 — Camila (@camilateleSUR) March 19, 2020

Cynthia Viteri queria bloquear a chegada de um aparelho da companhia Iberia que trazia apenas a tripulação e que ia buscar espanhóis que estão no Equador. Tinha já aterrado na capital do país, Quito, sem problemas, e preparava-se para aterrar em Guayaquil quando se deparou com uma pista de aterragem cheia de veículos.

“Senhores, sim, assumo a responsabilidade de ter mandado os veículos do município de Guayaquil para impedir que o avião de Iberia aterrasse aqui com onze passageiros de Madrid para que ficassem em Guayaquil, foco da infeção, em risco”, afirmou Viteri num vídeo citada pela Globo.

Já a procuradoria do Equador decidiu abrir um inquérito ao ocorrido no aeroporto. De acordo com o ministério de Transporte e Obras Públicas voos sem passageiros podem entrar no país. A autarca justificou a decisão com o facto de a região estar “isolada” do resto do país devido ao novo coronavírus. Até o momento, o Equador registou três mortes pelo covid-19 e aproximadamente 200 casos da doença. Como Guayaquil é a cidade mais afetada pela surto da doença no país, as autoridades locais tomaram medidas drásticas para conter o avanço da pandemia.

