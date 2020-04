O medicamento é produzido em Macau e ainda não foi testado em humanos.

Covid-19. Australianos testam com sucesso medicamento de marca portuguesa

O medicamento é produzido em Macau e ainda não foi testado em humanos.

Cientistas de todo o mundo estão dedicados a encontrar uma solução para a crise de saúde criada graças à pandemia de covid-19.

Um estudo levado a cabo pelo Instituto de Descoberta Biomédica da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália em conjunto com o Doherty Institute garante que o medicamento antiparasitário “Ivermectin” pode vir a ser um tratamento eficaz na erradicação do vírus em apenas 48 horas.

O medicamento, que é produzido pela farmacêutica portuguesa Hovione, “pode deter o crescimento do SARS-CoV-2 numa cultura celular, erradicando de maneira efetiva todo o material genético do vírus num prazo de 48 horas", e "em 24 horas, já se nota uma redução significativa”, lê-se no site da universidade.

Apesar de se ter revelado eficaz no ambiente de laboratório, o Ivermectin não pode ser aplicado em humanos no tratamento da covid-19 até que testes e ensaios clínicos adicionais tenham sido concluídos para confirmar a eficácia do medicamento em níveis seguros para a dosagem humana. "Precisamos de determinar agora se a dose que pode ser usada em humanos será eficaz. É esse o próximo passo” disse a investigadora Kylie Wagstaff, principal responsável do estudo.



Não existindo ainda um tratamento específico aprovado para o novo coronavírus, Kylie Wagstaff considera que se deve recorrer a um composto que esteja acessível em todo o mundo e que tenha efeitos rápidos, já que "realisticamente, demorará algum tempo até que esteja amplamente disponível uma vacina", afirma.

Uma dose de Ivermectina "pode deter o crescimento do SARS-CoV-2 numa cultura celular, erradicando de maneira efetiva todo o material genético do vírus num prazo de 48 horas”, lê-se na publicação. Os investigadores adiantaram ainda que este medicamento também mostrou ser eficaz, "in vitro", contra HIV, o influenza, a dengue e o zika.

Segundo a Rádio Renascença, grande parte da produção do Ivermectin é assegurada pela farmacêutica portuguesa Hovione, que também tem laboratórios em Macau, onde o fármaco é produzido. Em declarações à rádio, o diretor comercial da marca, Marco Gil, disse que pode demorar seis a nove meses até conhecerem a eficácia deste medicamento como tratamento.

Apontado um horizonte de seis a nove meses para que o resultado da eficácia do medicamento seja conhecido, o diretor comercial da Hovione lembra que "neste momento, têm de ser feitos estudos de fase três - já em pacientes - e terá de descobrir-se a dose terapêutica, para se apurar se, de facto, essa dose está dentro dos limites de toxicidade com que pode ser usado este produto”. Uma vantagem na aceleração do processo, segundo Marco Gil é a de já se conhecer a molécula há décadas.



Quanto à possível produção em grande escala deste fármaco, tudo está dependente “das quantidades e da população a tratar”. Porém, o empresário considera evidente que mais tarde “haverá limitações e um tempo de adaptação para conseguir aumentar de forma exponencial a produção caso venha a ser necessário”.



No caso do medicamento ser eficaz, a empresa dar-lhe-á prioridade e fará "tudo o que é humanamente possível para aumentar a capacidade de produção deste produto”.

O Ivermectin é um genérico e por isso não tem patente, o que permitirá que seja produzido em escala noutros países sem preços altos. O facto de existir há muitos anos no mercado "facilita o preço" e "será um produto muito mais barato do que uma molécula nova neste momento em estudo” esclareceu .

