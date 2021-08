O país que já tinha eliminado o vírus debate-se agora com números recordes de infeções, por causa da variante delta.

Austrália ultrapassa pela primeira vez as 1000 infeções diárias

A Austrália ultrapassou esta quinta-feira as mil infeções diárias por covid, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. O país vive atualmente a mais forte vaga da doença no país, devido à variante delta.

As autoridades de saúde anunciaram hoje 1.130 novas infeções, das quais a grande maioria (1.029) foi detetada no Estado de Nova Gales do Sul, epicentro da pandemia no país. Recorde-se que a Austrália foi dos primeiros países a dominar a pandemia, com as populações a voltarem à normalidade muito antes do resto do mundo.

Alívio medidas em setembro

A responsável pelo governo de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, disse hoje que a partir de 13 de setembro serão levantadas algumas restrições, nomeadamente nas habitações onde todas as pessoas estejam vacinadas.

Berejiklian explicou que estas pessoas poderão praticar atividades ao ar livre, além do horário desportivo que é válido para todos.

Segundo a chefe de governo, esta medida tenta equilibrar a segurança sanitária com o bem-estar psicológico das famílias após um confinamento que dura desde 26 de junho em Sydney e arredores.

"Sabemos que o que as famílias mais sentem é a falta de encontros", disse a responsável na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

Ao mesmo tempo, mostrou-se otimista com o índice de vacinações, que ultrapassou 6,2 milhões de imunizações no Estado.

Novas estratégias

Os governos estaduais e central esperam conseguir atingir entre 70 e 80% da vacinação da sua população para flexibilizar as restrições e os confinamentos para conseguir abrir as fronteiras internacionais, encerradas desde março de 2020.



Até agora, mais de 6,6 milhões de australianos, ou 32,3% dos maiores de 16 anos no país, receberam as duas doses da vacina.

Austrália prolonga confinamento em Sydney por um mês e impõe uso de máscara na rua As autoridades australianas prolongaram hoje por um mês o confinamento em Sydney, a cidade mais populosa do país, com recolher obrigatório e uso de máscaras nas ruas, devido ao aumento de casos de covid-19.

Depois de encerrar as suas fronteiras e implementar confinamentos antecipados, a Austrália manteve a covid-19 sob controlo, mas a variante delta - detetada pela primeira vez na Índia - está a ser mais difícil de controlar e fez aumentar as infeções acumuladas no país para mais de 46.000, incluindo 986 mortes.

As autoridades já disseram que terão de abandonar a sua estratégia de eliminação total do SARS-CoV-2 e aprender a conviver com o vírus.



