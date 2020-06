Durante quatro semanas, dez áreas da cidade de Melbourne vão voltar ao confinamento depois do aumento de casos no Estad0 de Vitória.

Covid-19. Austrália recua e impõe quarentena obrigatória em 10 áreas

A partir desta quarta-feira, às 23h59, milhares de pessoas têm ordem para ficar em casa em dez dez áreas da cidade de Melbourne, no Estado de Vitória, após o aumento exponencial dos casos da Covid-19 naquela região.

A ordem excepcional vigora até 29 de julho. Durante as próximas quatro semanas voltam a estar proibidos os ajuntamentos na rua. Qualquer deslocação tem de ser justificada.

Na conferência de imprensa em que anunciou o recuo no desconfinamento, o chefe do governo do estado de Victoria, Daniel Andrews, fez saber que já pediu ao primeiro-ministro australiano que os voos internacionais sejam desviados do aeroporto de Melbourne, para reduzir o número de pessoas alojadas em hotéis de confinamento obrigatório.

Solicitou ainda reforços do executivo central e de outros estados para lidar com a crise, notificando 71 novos casos desde segunda-feira, grande parte deles ligada ao surto, elevando o número total de infeções desde o início da pandemia a 2.099.

