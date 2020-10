Enquanto a Europa se vê a braços com o aumento descontrolado de casos, Victoria, o Estado australiano mais afetado, na segunda vaga da pandemia, começa a dar sinais de recuperação.

Covid-19. Austrália começa a controlar segunda vaga

A Austrália tem sido o país de referência, para o Hemisfério Norte, em relação a uma segunda vaga da pandemia de covid-19.

Enquanto os países do Hemisfério Norte estavam a entrar no verão, já o Hemisfério Sul entrava no inverno e no tempo frio. Na Austrália, a segunda vaga começou em julho, afetando sobretudo os estados com clima mais frio.

Tal como acontece com a gripe sazonal, o país serve de farol para a Europa, na forma como a doença evolui e sobre as medidas que podem ser tomadas, não só por ter padrões de desenvolvimento semelhantes, mas por ter bons estudos epidemiológicos.

Agora que a Europa se vê a braços com a segunda vaga de covid-19, que parece estar ainda longe de atingir o pico de casos, a Austrália começa a dar sinais de controlo e de abrandamento na pandemia.

De acordo com dados analisados pelo jornal britânico The Guardian, o estado australiano de Victoria, o mais atingido nesta segunda fase de propagação do vírus, conseguiu uma redução significativa no número de casos covid-19, após um longo período de restrições. E conseguiu fazê-lo antes de atingir os mil casos por dia.

A partir de um pico de mais de 700 novos casos por dia e dezenas de mortes, em agosto, o país conseguiu inverter a curva, reduzindo drasticamente esse número. O estado até então, mais afetado, Victoria registou, na última semana, apenas dois casos em três dias e as restrições do confinamento começaram a ser atenuadas.

Confinamento precoce

A 7 de julho as autoridades australianas anunciaram um confinamento de seis semanas em Melbourne, cidade com cerca de 4,9 milhões de habitantes. A decisão foi tomada após o ressurgimento de casos de covid-19 e justificada com o objetivo de prevenir a disseminação de novas infeções na cidade, que nas 24 horas anteriores tinha registado 191 novos casos.

O esforço impediu que a transmissão do novo coronavírus alastrasse a outros Estados do país.

O segundo confinamento de Melbourne é, atualmente, considerado um dos mais longos do mundo, durando mais de 11o dias e atravessando praticamente todo o inverno, naquele país. Mas os esforços parecem estar agora a compensar, pelo menos para os epidemiologistas.

Nestes longos meses, a máscara tornou-se obrigatória em Victoria, e Melbourne impôs um toque de recolher obrigatório noturno. A vida passou a concentrar-se no interior das casas e houve resultados positivos no que toca à covid-19, com uma redução drástica dos casos, que permitirá agora o levantamento de algumas restrições.

"A capacidade de fazer testes de acompanhamento e isolamento tornou-se mais difícil à medida que os números atingiram o pico em Melbourne, mas agora temos sistemas realmente bons e isso tem sido um segredo para o resultado bem-sucedido", referiu à BBC, Sharon Lewin, diretora do Instituto de Infeção e Imunidade Peter Doherty, em Melbourne.

Apesar de haver um otimismo cauteloso, a responsável mostra-se orgulhosa dos resultados alcançados.

Por outro lado, o custo da resposta também é alto, noutras esferas. O verdadeiro impacto na saúde mental no confinamento ainda está por apurar e pode nunca ser totalmente conhecido, mas o aumento da violência doméstica é um dado associado ao confinamento que tem vindo a ser confirmado um pouco por todo o mundo. Segundo relata o mesmo artigo da BBC, o confinamento tem sido polémico, e calamitoso do ponto de vista económico, sacrificando empregos e sendo extremamente difícil para muitos.

Mas na comparação relativa à contenção da segunda onda, a Austrália parece sair a ganhar, pelo menos para já. "A Europa e os EUA estão a enfrentar números extremamente altos. Em Victoria, tivemos um surto isolado praticamente apenas em Melbourne, e o resto do país teve números extremamente baixos e, em muitos Estados, zero", sublinhou a especialista.

