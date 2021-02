Mas o país mais vacinado do mundo é Israel, com 78,09 vacinas dadas por cada 100 habitantes.

Covid-19. América do Norte com a taxa de imunização mais elevada a nível global

Lusa Mas o país mais vacinado do mundo é Israel, com 78,09 vacinas dadas por cada 100 habitantes.

A América do Norte, com 9,36 doses de vacinas administradas por 100 habitantes, é a região do mundo mais imunizada contra a covid-19, conforme dados recolhidos pelo portal ourworldindata.org até 15 de fevereiro.

A segunda região com mais doses administradas em termos relativos é a Europa, com 5,89%, uma média ligeiramente superior ao conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia (5,02%), cujo plano de vacinação se iniciou em 27 de dezembro.

Seguem-se América do Sul (1,9%), Ásia (1,51%) e África (0,13%), cujos valores foram reunidos até 15 de fevereiro.

Globalmente, no mundo foram administradas 2,36 vacinas por cada 100 habitantes, e este valor diz respeito aos dados reunidos até 16 de fevereiro.

Pfizer e BioNTech garantem mais 200 milhões de vacinas à UE em 2021 As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje terem alcançado um acordo para o fornecimento à União Europeia de 200 milhões de doses suplementares de vacinas contra a covid-19.

Segundos os dados mais recentes, o país mais vacinado do mundo é Israel (78,09 em 100 habitantes), e Portugal regista uma taxa de vacinação de 5,29%, que o coloca como 33.º na lista global de países e territórios.

Nesta lista, liderada pelo território britânico de Gibraltar (78,3%) e Israel (78,09%), o Reino Unido surge na quarta posição (23,75%) e os Estados Unidos em 10.º, enquanto Malta, primeiro país da UE, está em 15.º (12,15%).

O portal ourworldindata.org resulta de uma colaboração entre investigadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, com a organização sem fins lucrativos Global Change Data Lab.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.