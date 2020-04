A chanceler Angela Merkel já se mostrou preocupada com um eventual regresso demasiado rápido à normalidade.

Mundo 2 min.

Covid-19. Alertam para agravamento da situação na Alemanha

A chanceler Angela Merkel já se mostrou preocupada com um eventual regresso demasiado rápido à normalidade.

Os primeiros sinais de um agravamento do surto do novo coronavírus na Alemanha começam a aparecer quando ainda mal começou o processo de desconfinamento do país. A chanceler Angela Merkel já se mostrou preocupada com um eventual regresso demasiado rápido à normalidade.

A taxa de infeção ou de reprodução, que é acompanhada de perto pelas autoridades, atingiu novamente o limiar de 1,0, de acordo com os números divulgados na segunda-feira à noite pelo Instituto Robert Koch, que é responsável pelo acompanhamento da evolução da pandemia no país.

Isto significa que cada paciente está a infetar outra pessoa. O governo alemão e os virologistas sublinharam sempre a importância de ter uma taxa inferior. Esta é a primeira vez desde meados de abril que a taxa de infeção atinge o limiar de 1,0. Nessa altura, desceu para 0,7 e depois voltou a subir gradualmente.

Além disso, a taxa de letalidade dos casos Covid-19 continua a aumentar de dia para dia. De acordo com os últimos dados do Instituto, situa-se em 3,8%, o que ainda é inferior ao que se verifica nos países vizinhos da Alemanha. Nesta terça-feira, a Alemanha tinha 156.337 casos e 5.913 mortes.

Se esta tendência ascendente se confirmar, poderá complicar os esforços das autoridades de conduzir um regresso gradual à normalidade, numa altura em que a impaciência da população está a crescer.

O governo federal alemão e os diferentes estados, que têm a última palavra em matéria de saúde, deverão discutir os próximos passos para o desconfinamento na quinta-feira, antes das decisões previstas para 6 de maio.

O aumento parece confirmar os receios de Angela Merkel, que defende uma linha firme e tem manifestado repetidamente a sua preocupação com a tentação da opinião pública e de muitos políticos de se apressarem a relaxar as restrições.

Mesmo com uma taxa de infeção "em 1,1, poderíamos alcançar os limites do nosso sistema de saúde em termos de camas de cuidados intensivos até outubro", advertiu recentemente.

Com uma "taxa de 1,2, atingiremos os limites do nosso sistema de saúde em julho". Com uma taxa de 1,3, alcançaremos os limites do nosso sistema de saúde em junho", de acordo com o chanceler.

A Alemanha começou, em 20 de abril, a atenuar gradualmente as suas medidas restritivas contra a pandemia, incluindo a reabertura de algumas lojas e escolas secundárias.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.