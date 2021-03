A reabertura vai ser progressiva até 8 de abril e depende da estabilidade da doença. Apesar de confinamento se manter até 28 março há alívio de medidas. Mais amigos vão poder estar juntos.

Covid-19. Alemanha volta a desconfinar segunda-feira. Saiba o que vai reabrir

A reabertura vai ser progressiva até 8 de abril e depende da estabilidade da doença. Apesar de confinamento se manter até 28 março há alívio de medidas. Mais amigos vão poder estar juntos.

Desde 1 de março que os alemães já podem deixar o corte do seu cabelo e os penteados às mãos dos profissionais, depois de meses a fazê-lo em casa ou com cabeleiras desalinhadas. Foi neste dia que reabriram os cabeleireiros, um sinal simbólico do desconfinamento que chegava gradualmente. Escolas (os ciclos a seguir à primária), cabeleireiros e estabelecimentos que oferecem serviços diários foram os que reabriram dia um de março, após meses fechados. Só as lojas de bens essenciais continuaram abertas.

A Alemanha continua com muitas medidas restritivas em vigor que vão ser prolongadas até 28 de março. Contudo, a partir de segunda-feira haverá novas reaberturas.

As livrarias, as floristas e os centros de jardinagem, bem como os centros de estética ou as lojas de ferragens vão reabrir a partir de 8 de março, após três meses de portas fechadas. Os museus, galerias de arte, os jardins zoológicos e botânicos reabrem também neste dia, mas os visitantes têm de comprar os bilhetes previamente caso na sua região a taxa de incidência for de 50-100 casos. Os desportos em que não há contacto físico também passam a poder ser praticados, envolvendo até duas pessoas no interior e até 10 pessoas no exterior.

Em certos locais o cliente poderá ter de mostrar um autoteste à covid negativo.

As escolas de condução e de voo também vão reabrir mas é exigido a apresentação do resultado negativo do teste de rastreio, tal como nos salões de beleza. No entanto, estas reaberturas só acontecerão nas regiões em que a taxa de incidência das infeções for inferior a 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias.

Nas lojas é imposto um cliente por cada 10 metros quadrados ou um cliente adicional por cada 20 metros quadrados. No próximo dia 22 de março mais serviços comerciais irão reabrir.

Um desconfinamento faseado que será possível se a situação da epidemia continuar estável no país e se a taxa da incidência da doença por 100 mil habitantes nos sete dias anteriores consecutivos estiver abaixo dos 50 casos. Entre os 50-100 casos, a reabertura é possível mas já com medidas especiais. Acima dos 100 casos tudo continuará fechado.

Até 8 de abril o plano faseado de reabertura na Alemanha não prevê a possibilidade do regresso da população aos cafés, bares ou restaurantes e também a locais de diversão noturna. A restauração e os locais da noite, como discotecas vão manter-se fechados.

Reuniões com cinco pessoas

As restrições dos contactos sociais foram suavizadas. Até agora apenas duas pessoas de agregados familiares diferentes podiam encontrar-se. A partir de segunda-feira a regra é alargada. Assim, vão poder encontrar-se até cinco pessoas de um máximo de dois agregados familiares diferentes. As crianças até aos 14 anos de idade não contam para o número máximo de pessoas permitido. Os casais devem ser considerados como um só agregados familiar mesmo que não vivam juntos.

Os governos federal e estaduais concordaram em prolongar as atuais medidas restritivas até 28 de Março, aligeirando algumas dada a estabilidade dos casos de infeção que se tem vindo a verificar.

O uso de máscara continua obrigatório nos locais e transportes públicos, as viagens não essenciais devem ser evitadas e o teletrabalho privilegiado sempre que possível.

As restrições dos contactos sociais foram suavizadas. Até agora apenas duas pessoas de agregados familiares diferentes podiam encontrar-se. A partir de segunda-feira a regra é alargada. Assim, vão poder encontrar-se até cinco pessoas de um máximo de dois agregados familiares diferentes. As crianças até aos 14 anos de idade não contam para o número máximo de pessoas permitido. Os casais devem ser considerados como um só agregados familiar mesmo que não vivam juntos.



Nas últimas 24 horas, a Alemanha registou 9.557 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 300 mortes nas últimas 24 horas, valores ligeiramente abaixo dos registados no sábado anterior, segundo dados hoje divulgados.



46% de casos de variante inglesa

A incidência acumulada nos últimos sete dias em todo o país foi de 65,6 casos por 100.000 habitantes, pelo que esta variável se mantém estável, indicou o Instituto de virologia Robert Koch (RKI).

No total, a Alemanha já registou 2.492.079 casos de pessoas infetadas, das quais cerca de 2.299.400 recuperaram, e 71.804 morreram de covid-19.

Esta estagnação tem tido, no entanto, ligeiros aumentos que os especialistas relacionam com a propagação das novas variantes mais contagiosas.

De acordo com o RKI, a variante do coronavírus detetada no Reino Unido representa agora 46% dos positivos testados na Alemanha. As outras duas mutações consideradas de risco - as identificadas na África do Sul e no Brasil - têm uma baixa presença no país.

Com estes números, o Governo Federal e os 16 estados federados decidiram na quarta-feira passada manter o confinamento até 28 março e avançar para a segunda fase do desconfinamento na segunda-feira.

