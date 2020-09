Covid-19. Alemanha vai levantar recomendação contra viagens, incluindo Luxemburgo

A decisão tomada pelo Conselho de Ministros diz respeito a 160 países incluídos na lista alemã de "zonas de risco", da União Europeia e de Estados fora do bloco europeu.

Henrique DE BURGO A decisão tomada pelo Conselho de Ministros diz respeito a 160 países incluídos na lista alemã de "zonas de risco", da União Europeia e de Estados fora do bloco europeu.

O Governo alemão vai levantar no dia 30 de setembro a recomendação geral contra as viagens não essenciais a "zonas de risco", entre elas o Luxemburgo, substituindo a medida por avisos específicos por países e regiões.

A porta-voz do Governo, Martina Fiez, anunciou hoje a decisão tomada pelo Conselho de Ministros e que diz respeito a 160 países incluídos na lista alemã de "zonas de risco", da União Europeia e de Estados fora do bloco europeu.

O Luxemburgo faz parte da lista de países e regiões de risco em alguns Estados da Alemanha. A fórmula de recomendação contra as viagens não essenciais a "zonas de risco" substituiu em julho a anterior medida de advertência contra todo o tipo de viagens a qualquer país do mundo e que foi emitida pela diplomacia alemã em março, durante o pico da pandemia.

Em julho foi levantada a recomendação para o conjunto de países da União Europeia e do Espaço Shengen o que possibilitou as viagens turísticas. No entanto, em meados de agosto foram incluídas várias regiões europeias de novo como zonas de risco.

Os viajantes ficaram obrigados a apresentar um teste médico negativo de SARS CoV-2, realizado nas últimas 48 horas antes de entrar na Alemanha ou submeter-se a um exame médico ao chegar ao país nas 72 horas a seguir à viagem.

Até à apresentação do teste com resultados negativos o viajante teria de manter-se em quarentena (14 dias).

A partir do dia 15 de setembro vai deixar de se oferecer a todos os viajantes a possibilidade de realização das provas médicas, de forma gratuita, no momento de entrada na Alemanha. Em substituição, vai ser imposta uma quarentena durante os primeiros cinco dias e imediatamente a seguir a realização de um teste que se tiver resultado negativo evita outras medidas.



HB com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.