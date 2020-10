Covid-19. Alemanha ultrapassa 300.000 casos desde o início da pandemia

A Alemanha ultrapassou as 300.000 infeções desde o início da pandemia, com 1.382 novos casos nas últimas 24 horas, um número inferior aos contabilizados diariamente na semana passada.

Lusa A Alemanha ultrapassou as 300.000 infeções desde o início da pandemia, com 1.382 novos casos nas últimas 24 horas, um número inferior aos contabilizados diariamente na semana passada.

Esta diminuição de casos registados pode dever-se ao facto de nem todos os estados federais comunicarem os seus dados no fim de semana. Assim, o número total de positivos desde o anúncio do primeiro caso no país, no final de janeiro, é de 300.619, com 9.534 vítimas mortais, cinco, num dia. Cerca de 263.700 pessoas já superaram a doença, o que faz com que haja cerca de 27.400 casos ativos.

O pico de contágios registou-se entre o fim de março e início de abril, com mais de 6.000 novas infeções diárias. Depois, os números baixaram e, a partir do fim de julho, voltaram a subir. Em agosto voltaram a superar, pela primeira vez, os 2.000 novos casos diários. O número de novas infeções também depende da quantidade de testes que se realizam e, em abril, era notavelmente menor.

A incidência acumulada nos últimos sete dias na Alemanha foi de 16,2 casos por 100.000 habitantes e, em seis distritos ultrapassaram os 50 casos por 100.000, segundo o boletim diário divulgado pelo RKI. É o caso de três distrito de Berlim – o bairro central governamental de Mitte, Neukölln e Friedrichshain-Kreuzberg – assim como os distritos de Hamm e Remscheid, no estado federal de Renania, do Norte-Westfalia e Vechta, na Baixa Saxónia.

Segundo a rede televisiva, o bairro de Tempelhof-Schöneberg, em Berlim, junta-se também aos bairros que ultrapassam os 50 casos por 100.000 habitantes em sete dias. Vários "Länder" alemães – estados federais – anunciaram hoje que vão impor quarentena aos viajantes desses distritos com alto índice de infeções.

O fator de reprodução menos estável, baseado na comparação de infeções num intervalo de quatro dias em relação aos quatro anteriores, e que reflete a evolução de contágios há, aproximadamente, uma semana e meia, subiu de 1,10 para 1,23, segundo a RKI na sua informação diária deste domingo à tarde.

No entanto, o fator R que tem em consideração as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores, e, portanto, é considerado mais estável por permitir um maior equilíbrio das oscilações derivadas de surtos localizados, subiu de 1,13 para 1,14. Este segundo valor reflete a evolução de contágios de oito a 16 dias atrás. Um valor de um significa que uma pessoa infetada infeta outra pessoa em média.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 34,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

