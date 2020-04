Nas últimas 24 horas , o número de doentes tratados foi de apenas menos 121 em relação aos novos casos confirmados neste país.

Covid-19. Alemanha tem quase tantos doentes curados como novas infeções

A Alemanha regista 2.821 novos casos diagnosticados da covid-19 nas últimas 24 horas, somando um total de 120.479, e mais 2.700 pessoas curadas, chegando agora às 60.200, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças adianta que houve um crescimento de 129 vítimas mortais em relação ao dia anterior, para totalizando 2.673. Apesar destes números a Alemanha "mantém a taxa de letalidade controlada".

A Baviera, maior estado federado da Alemanha, continua a registar o maior aumento e o maior número de casos do país, subindo 829 (mais do que no sábado) para 32.282.

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, sublinhou este sábado, num discurso pouco habitual emitido na televisão, que o país está obrigado a ser solidário com os restantes países europeus, especialmente com os mais afetados pela pandemia covid-19.

“A Alemanha não pode sair forte e saudável desta crise sem que os nossos vizinhos saiam mais fortes e sãos. Trinta anos depois da reunificação da Alemanha e 75 anos depois do fim da II Guerra Mundial, não só nos é pedida solidariedade com a Europa, temos essa obrigação”, frisou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

