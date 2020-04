Nas últimas 24 horas, registaram-se 2.537 casos de infeção.

Covid-19. Alemanha regista nova queda no número de óbitos e infetados

Redação Nas últimas 24 horas, registaram-se 2.537 casos de infeção.

A pandemia já causou a morte a 2.799 pessoas na Alemanha, segundo os últimos dados divulgados pelo departamento de doenças infecciosas do Instituto Robert Koch (RKI), tendo o país registado nas últimas 24 horas 126 óbitos, números mais baixos do que os verificados desde a passada sexta-feira.



Registaram-se ainda mais 2.537 casos positivos de Covid-19, um número inferior aos 2.821 do último domingo. É o terceiro dia de descidas no número de novos casos, depois de quatro dias seguidos sempre a crescer.

O número de novos infetados com o novo coronavírus tem descido de forma gradual desde a passada sexta-feira, o que pode indicar que a Alemanha já poderá ter chegado ao pico da pandemia. Assim, os germânicos registaram 5.323 novas infeções na sexta-feira, 4.133 no sábado, 2.821 no domingo e 2.537 esta segunda-feira.

O departamento de doenças infecciosas do Instituto Robert Koch indica ainda que 123.016 cicadãos já foram testados positivamente à Covid-19.

O número de recuperados é atualmente de 64.300, um aumento de 4.000 recuperados face a domingo.

A Alemanha é o quinto país do mundo com maior número de infetados, apenas suplantado por Estados Unidos, Itália, Espanha e França.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.