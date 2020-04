Número de recuperados também subiu, com mais 3.300 em apenas um dia. São quase 60 mil o número de recuperados no país e 2544 as vítimas mortais.

Covid-19. Alemanha regista mais de quatro mil infetados nas últimas 24 horas

Número de recuperados também subiu, com mais 3.300 em apenas um dia. São quase 60 mil o número de recuperados no país e 2544 as vítimas mortais.

Os casos de covid-19 na Alemanha subiram 4.133 em apenas um dia para um total de 117.658, e o número de pessoas curadas aumentou 3.300 para 57.400, segundo o Instituto Robert Koch.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças adianta que houve um crescimento de 171 vítimas mortais em relação ao dia anterior, para o total de 2.544.

A Baviera, maior estado federado da Alemanha, continua a registar o maior aumento e o maior número de casos do país, aumentando 747 para 31.453.

De acordo com Academia Nacional de Ciências Leopoldina, para que exista um relaxamento das medidas de contenção da pandemia no país, vai ser necessário o uso massivo de máscaras faciais de proteção.

Em declarações ao Der Spiegel, publicadas na sexta-feira, um membro desta organização de referência na Alemanha sublinhou que “a máscara deve tornar-se um novo standard social”.

Uma nova sondagem publicada este sábado indica que dois terços dos alemães estão satisfeitos com a gestão que o Governo tem feito da crise provocada pelo novo coronavírus, uma tendência que tem estado sempre a aumentar nas últimas semanas.

No estudo do instituto YouGov para a agência de notícias alemã, 66% dos entrevistados classificou o trabalho da coligação liderada por Angela Merkel como positivo. Há duas semanas era 54%. A proporção de insatisfação caiu de 38 para 27%.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 335 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

