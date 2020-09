A Alemanha registou 922 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados pelo vírus para 272.337.

Covid-19. Alemanha regista 922 novos casos na últimas 24 horas

Lusa A Alemanha registou 922 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados pelo vírus para 272.337.

Do total de casos, 9.386 morreram vítimas da covid-19 no país. As autoridades lembraram, entretanto, que este número é inferior aos dias anteriores porque nos fins de semana alguns municípios não fornecem os dados para as estatísticas nacionais.

Os números foram divulgados pelo Instituto Robert Koch, importante centro epidemiológico da Alemanha, que alertou para um "novo aumento das infeções" pelo novo coronavírus após os 2.297 casos divulgados no sábado, o maior desde abril, e 1.345 no domingo.

No total, a Alemanha soma 272.337 casos de coronavírus - numa população total de 83,2 milhões de pessoas -, dos quais cerca de 242.200 pessoas já se recuperaram da doença. O número de mortos com Sars-CoV2 subiu para 9.386 indivíduos.

A taxa de transmissibilidade (Rt) é de 1,22 (após 1,27 no domingo), indicando que cada nova pessoa com o vírus infecta em média mais de uma pessoa, o que significa que a doença está a acelerar a sua disseminação. A taxa de transmissibilidade média nos últimos sete dias é 1,17 (contra 1,24 no domingo).

Covid-19. Alemanha vai levantar recomendação contra viagens, incluindo Luxemburgo A decisão tomada pelo Conselho de Ministros diz respeito a 160 países incluídos na lista alemã de "zonas de risco", da União Europeia e de Estados fora do bloco europeu.

A Alemanha atingiu o pico de novos casos diários entre o final de março e o início de abril, quando mais de 6.000 infeções foram registadas por dia. Posteriormente, o número de casos reduziu significativamente e em junho e julho estabilizou abaixo de mil. Entretanto, em agosto, o número voltou a aumentar no país.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.