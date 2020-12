O número de pacientes com covid-19 nos cuidados intensivos subiu este domingo.

Covid-19. Alemanha regista 12.332 novas infeções nas últimas 24 horas

Lusa As autoridades de saúde alemãs registaram 12.332 novas infeções pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, quase 1.200 a mais do que há uma semana, mas menos cerca de 5.500 do que no domingo, divulgou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 1.183.654, com 18.919 óbitos, tendo ocorrido 147 nas últimas 24 horas.



No início da semana, porém, os números tendem a ser menores, pois no fim de semana os laboratórios realizam menos exames e nem todos os Estados federais comunicam os seus dados. O número máximo de novas infeções foi atingido no dia 20 de novembro, com 23.648 positivos em 24 horas, enquanto na última quarta-feira foi registado um novo recorde de óbitos, com 487 mortes.

O RKI estima que cerca de 863.300 pessoas já recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 301.500 casos ativos. Na Alemanha como um todo, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 146,2 casos por 100.000 habitantes e as novas infeções subiram para 121.347 na última semana.

O número de pacientes com covid-19 nos cuidados intensivos subiu para 4.108 no domingo, dos quais 2.457 (60%) recebem respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

O fator de reprodução (R) que considera as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores na Alemanha como um todo é de 1,10. Desde o início de novembro, o fator R tem oscilado em torno de 1, embora nos últimos dias tendeu a subir, indicou o RKI. O valor de 1 significa que uma pessoa infetada infecta outra pessoa em média.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.

