Covid-19. Alemanha reforça controlos fronteiriços

Sarre não exclui reintrodução de controlo nas fronteiras com Luxemburgo e França

O estado alemão do Sarre não exclui o restabelecimento do controlo fronteiriço com o Luxemburgo e com a região francesa da Moselle para retardar a propagação das variantes de covid-19. Esta decisão, a ser tomada, prevê exceções para os trabalhadores transfronteiriços.