O departamento do ministro da Saúde, Jens Spahn, propôs uma data final para a realização de testes rápidos gratuitos entre 11 a 18 de outubro.

Alemanha pretende acabar com testes gratuitos para pressionar vacinação

A Alemanha está a planear deixar de fornecer testes grátis à covid-19 de forma a levar mais pessoas a aderir à vacinação. A medida faz parte dos novos planos do ministério da Saúde enviados aos dezasseis estados do país e ao parlamento. Na próxima semana, dá-se o debate sobre como a república federal deverá lidar com a pandemia nos meses mais frios.

Na proposta a que o jornal regional berlinense Tagesspiegel teve acesso, espera-se que a rede de testagem, que foi criada no início deste ano para ajudar a monitorizar a propagação do novo coronavírus enquanto as pessoas eram vacinadas, comece a ser paga pelos cidadãos pela primeira vez desde a sua criação.

Berlim era um dos estados que tem vindo a subsidiar um Bürgertest (teste de cidadão) gratuito por dia. O governo federal tem vindo a cobrir os custos de pelo menos um teste rápido por semana e por pessoa na Alemanha desde março.

Um relatório elaborado na quinta-feira pelo Correio da Renânia descobriu que os testes rápidos custaram ao governo federal 3,7 mil milhões de euros este ano. Mas foram considerados eficazes, como parte de um pacote de medidas, no controlo da situação da infecção.



O departamento do ministro da Saúde, Jens Spahn, propôs para meados de outubro o fim da realização de testes rápidos gratuita. Nessa altura, todos terão tido a oportunidade de se vacinarem, lê-se no documento do ministério, o que significa que "não se pode esperar que os contribuintes cubram os custos dos testes".

No entanto, o ministério nota que as pessoas que não podem ser vacinadas, ou grupos onde não há recomendação geral de vacinação, tais como mulheres grávidas ou menores de 18 anos, devem continuar a ter acesso a testes gratuitos.

Porque é que isto está a acontecer?

Segundo o jornal The Local, o governo alemão excluiu a vacinação obrigatória, inclusive para certos grupos como os trabalhadores da saúde. Mas as autoridades ainda querem utilizar iniciativas para convencer as pessoas a obter a vacina. "Livrar-se dos testes rápidos gratuitos de forma a tornar a decisão de não vacinação inconveniente e possivelmente dispendiosa", aponta o jornal.

"Embora aqueles que são 100% contra as vacinas possam nunca estar convencidos de obter uma vacina para a covid, espera-se que as pessoas hesitantes, ou aqueles que ainda não o fizeram, decidam por ser vacinados se tiverem de pagar os testes dos seus próprios bolsos", lê-se.

