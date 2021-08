O objetivo é aumentar a taxa de vacinação, que tem abrandado significativamente ao longo das últimas semanas.

Alemanha pressiona vacinação e termina com testes gratuitos em outubro

A partir de outubro os testes antigénio rápidos de diagnóstico à covid-19 vão deixar de ser gratuitos na Alemanha. A decisão partiu da reunião entre Angela Merkel e os líderes dos diferentes estados alemães esta terça-feira.

Até esta terça-feira, 52 milhões de pessoas na Alemanha, 62,5% da população, tinham recebido pelo menos uma dose da vacina, mas Merkel disse que esperava que mais 15 a 20% a recebessem.

"É responsabilidade de todos promover a vacinação sempre que possível", disse a Chanceler alemã Angela Merkel, exortando "todos os amigos e familiares que foram vacinados a promoverem isto nos seus círculos de amigos e familiares e clubes desportivos".

Merkel expressou a sua frustração perante o ritmo letárgico da campanha de vacinação do país mais populoso da União Europeia. Segundo o jornal alemão Der Tagesspiegel, a líder alemã disse que a vacinação estava a ter um efeito no curso severo da covid-19, especialmente entre os idosos.

"A não tão boa notícia é que o ritmo da campanha de vacinação diminuiu consideravelmente", declarou. "A Alemanha já não está a liderar a Europa na cobertura . Há uma fila de países que estão a fazer melhor e onde as pessoas estão mais felizes por serem vacinadas do que na Alemanha".

Na mesa redonda entre os governos federal e estatal, todos os políticos tinham concordado que queriam ver "medidas de baixo limiar" para proteger a população, acrescentou. Estas incluem regras de distanciamento social e de uso de máscara.

"Esperamos que as taxas de vacinação aumentem drasticamente após as férias de verão, e então a supervisão será muito mais fácil do que com uma quota de vacinação de 55 %", explicou Merkel citada pela imprensa alemã.

O que vai mudar

A apresentação de testes negativos ou a prova de vacinação/recuperação à covid-19 serão necessários para aceder às instalações, incluindo restaurantes, cinemas e ginásios, em áreas onde as taxas de infecção atinjam 35 por 100.000 pessoas durante sete dias consecutivos.

A partir de outubro, aqueles que se recusarem a ser vacinados terão de pagar para provar que estão livres de infecção, ou correm o risco de ser excluídos dos espaços públicos.

No entanto, haverá excepções para as pessoas que não podem ser vacinadas por razões médicas, tais como mulheres grávidas, crianças e pessoas com sistemas imunitários comprometidos. Os testes continuarão a ser gratuitos para este grupo de pessoas, confirmou o governo.

As medidas restritivas "poderão ser necessárias no outono". Embora um futuro confinamento tenha sido anteriormente considerado "improvável" pelo Ministério Federal da Saúde, Merkel sugeriu na conferência que medidas mais duras poderiam entrar em vigor se a situação continuasse a piorar nos próximos meses.

No entanto, em vez de confiar apenas na incidência de sete dias de infecções por 100 mil habitantes, que orientou anteriormente a legislação de gestão da covid-19, os políticos passarão a considerar as taxas de infecção, vacinação e hospitalizações todas juntos, explicou Merkel.

Na reunião de terça-feira, os ministros também concordaram em alargar os regulamentos sobre a covid-19 no local de trabalho, que incluem testes regulares e medidas de distanciamento social. Também se tinha discutido a introdução de um requisito de trabalho em casa quando a incidência de sete dias de infecções por 100 mil pessoas aumentou acima de 50, não havendo ainda confirmações dessa medida.

Vacinação obrigatória? Não, mas...

Merkel afirmou repetidamente que não considera correto tornar as vacinas obrigatórias. Mas os críticos acusaram o seu governo de utilizar testes como um instrumento para pressionar a população a ser vacinada. Segundo o jornal on-line The Local, Alice Weidel, líder da extrema-direita AfD, ela própria não vacinada, disse que a medida era uma "vacinação obrigatória indireta através de restrições, proibições e encargos adicionais".

Merkel contra-argumentou que não se pode simplesmente pedir às pessoas vacinadas que continuem sujeitas a restrições, porque parte da população optou contra a inoculação. "Também temos de pensar naqueles que trabalham em hospitais, e a sobrecarga do sistema de saúde tem de ser excluída", acrescentou.

O plano de ação da Alemanha vai de encontro à estratégia francesa cujos requisitos incluem um passe de sanitário que garante acesso a cinemas, cafés ou comboios. O impulso do Presidente francês Emmanuel Macron para o passe de saúde, que é uma prova de vacinação, um teste negativo recente ou recuperação da covid-19, provocou protestos furiosos em toda a França.

Na Alemanha, protestos regulares têm eclodido contra as restrições de gestão da pandemia, bem como contra a pressão para a vacinação.

