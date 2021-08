As autoridades apelam a mais de 8500 residentes de Friesland, Baixa Saxónia, para serem de novo vacinados contra a covid-19, pois podem ter sido alvo da falsa vacina por parte desta profissional.

Mundo 2 min.

Covid-19

Alemanha. Enfermeira suspeita de ter vacinado milhares com soro fisiológico em vez de vacina

As autoridades apelam a mais de 8500 residentes de Friesland, Baixa Saxónia, para serem de novo vacinados contra a covid-19, pois podem ter sido alvo da falsa vacina por parte desta profissional.

Entre março e abril um total de “8.557 pessoas podem não ter recebido proteção vacinal total ou parcial, embora presumam que sim”, declarou Sven Ambrosy, responsável distrital de Friesland, numa conferência de imprensa terça-feira, onde as autoridades alemãs anunciaram as suspeitas sobre a falsa vacinação.



Uma enfermeira de um centro de vacinação de Roffhausen, Friesland, na Baixa Saxónia, Alemanha, poderá ter trocado mais de nove mil doses da vacina contra a covid-19 por soro fisiológico e inoculado os residentes com esta solução salina, que embora “inofensiva para a saúde” não oferece proteção vacinal.

Idosos no Brasil são enganados no momento em que tomam vacina Surgem denúncias por todo o país de situações em que a agulha está sem líquido ou este não é injetado. Ministério da Saúde está a averiguar a possível fraude.

“Existe uma suspeita razoável de risco”, com base na “declaração de tetesmunhas” destes milhares de residentes terem sido inoculados com o soro fisiológico, declarou o investigador policial Peter Beer na conferência de imprensa.

Em abril, esta enfermeira teria deixado cair um frasco com o composto vacinal e para esconder o descuido utilizou então o soro fisiológico para vacinar os utentes. Terá dito o sucedido a um colega que a denunciou. Cerca de 200 utentes foram, na altura, monitorizados pelas autoridades de saúde, dado terem sido inoculados durante o período inicial da troca.

A polícia iniciou então uma investigação sobre este incidente e agora suspeita de que, afinal, terão sido milhares os residentes que podem ter sido afetados pela falsa vacina por esta enfermeira, nas horas em que esteve a vacinar, entre 5 de março e 20 de abril. Em causa estão 9.750 doses de vacina, explicam as autoridades. A enfermeira incorre num grave crime.

Para já, as vacinas falsas não chegaram ao Luxemburgo "Não temos conhecimento de nenhuma possível vacina falsa no mercado", adianta o Ministério da Saúde, numa altura em que Bruxelas alerta para as consequências dos esquemas paralelos.

Ceticismo sobre vacinas

“De acordo com a atualização das investigações policiais sobre o incidente de abril de 2021 (funcionária da RDC troca vacina contra o coronavírus por solução salina), não se exclui que outras pessoas que foram vacinadas no período de 5.3.2021 a 20.4.2021, em certas horas, possam ter recebido a solução salina. A solução salina não tem efeitos nocivos para a saúde”, lê-se no alerta lançado pelo distrito de Friesland nas redes sociais.

“A necessidade de lançarmos este apelo é muito importante, pois muitos dos nossos cidadãos podem não ter a proteção de vacinação que desejam”, frisa o comunicado.

De acordo com a polícia, os motivos da troca não são ainda conhecidos, mas a enfermeira revelou algum ceticismo em relação às vacinas covid, em publicações nas redes sociais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.