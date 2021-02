Estes dados representam uma queda nas novas infeções em comparação com a passada segunda-feira, quando foram registados 6.729 novos casos.

Covid-19. Alemanha com 5.608 contágios e 175 mortes nas últimas 24 horas

Lusa Estes dados representam uma queda nas novas infeções em comparação com a passada segunda-feira, quando foram registados 6.729 novos casos.

A Alemanha registou 5.608 novas infeções pelo novo coronavírus e 175 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Rober Koch (RKI), que se baseiam em relatórios das entidades de saúde.

Estes dados representam uma queda nas novas infeções em comparação com a passada segunda-feira, quando foram registados 6.729 novos casos. A incidência semanal apurada foi de 91 infeções por 100.000 habitantes.

Os números das segundas-feiras costumam ser inferiores aos do resto da semana devido ao facto de serem realizados menos testes ao fim de semana e porque alguns postos de saúde demoram a transmitir os seus dados.

Alemanha "fecha portas” a Portugal e mais quatro países a partir deste sábado Até 17 fevereiro, o país proíbe viagens de e para Portugal, Reino Unido, Irlanda, Brasil e África do Sul.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou 2.221.971 casos de infeção e 57.120 pessoas morreram com covid-19. O número máximo de contágios diários foi registado a 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções, e o número máximo de mortes por dia em 14 de janeiro, com 1.244 óbitos.

A Alemanha reagiu à segunda onda da pandemia com um pacote de restrições que afetam principalmente o comércio e a cultura, com o objetivo de reduzir a incidência semanal para menos de 50 casos de infeção por 100.000 habitantes.

Com essa incidência, considera-se que os serviços de saúde estariam em condições de reconstruir as cadeias de transmissão e tomar medidas específicas para interrompê-las. A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 2.219.793 pessoas e mais de 102,5 milhões foram infetados com o novo coronavírus, segundo um balanço feito pela agência francesa France Presse.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.