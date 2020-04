Os quatro países estão a registar diminuição do número de novos casos nas últimas 24 horas.

Covid-19. Alemanha, Bélgica, Espanha e Reino Unido com tendência de diminuição de novos casos

Os quatro países estão a registar diminuição do número de novos casos nas últimas 24 horas.

A Alemanha registou um aumento de 1.737 novos casos diagnosticados para um total de 154.175, o que se traduz num abrandamento em relação aos últimos dias, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI).

Os números oficiais revelam ainda que os casos considerados curados são agora aproximadamente 112.000, uma subida de 2.200 nas últimas 24 horas.

Houve um aumento de 140 vítimas mortais para um total de 5.640, sendo a Baviera o estado federado mais afetado do país, com 1.596 óbitos e um total de 40.912 casos diagnosticados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, alertou hoje para os riscos da reativação precipitada do turismo a meio da pandemia de covid-19.

“Uma corrida na Europa para ver quem permite primeiro viagens turísticas implica riscos que não podemos assumir”, sublinhou em declarações ao “Bild am Sonntag”.





Para Maas a Europa precisa de desenvolver critérios comuns para regressar à liberdade de viajar, sem “destruir os sucessos alcançados com muito trabalho”.

Espanha reduz número de vítimas mortais

Também Espanha registou, nas últimas 24 horas, 288 mortes devido ao novo coronavírus, uma queda significativa em relação aos 378 de sábado, havendo até agora um total de 23.190 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 1.729 novos casos positivos, uma descida também significativa, elevando para 207.634 o total de infetados confirmados pela PCR, o teste mais fiável para detetar o vírus.

Os números diários indicam ainda que nas últimas 24 horas há 3.024 pessoas curadas depois de terem contraído a doença, sendo o total de 98.732 desde o início da pandemia.

“Os dados de hoje mostram uma tendência clara descendente” e “estamos em números que já não víamos há muitas semanas”, sublinhou o diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde, Fernando Simón, na habitual videoconferência de imprensa em que atualizou a situação da covid-19 em Espanha.

O “estado de emergência” está em vigor no país desde 15 de março e até 09 de maio próximo e Madrid apenas permite a saída para ir ao local de trabalho, para aqueles que o não possam fazer a partir de casa, ou para adquirir ou consumir bens considerados essenciais.

Depois de seis semanas de confinamento, as crianças até aos catorze anos de idade foram autorizadas, a partir de hoje, a sair à rua durante uma hora por dia, das 09:00 às 21:00, acompanhadas por um adulto, até a um quilómetro das suas casas, podendo levar brinquedos consigo, embora tenham de se manter afastadas de outros menores.

O Presidente do Governo, Pedro Sánchez, anunciou este sábado que o plano de "transição para uma nova normalidade" será anunciado na próxima terça-feira, mas já avançou algumas medidas, como a possibilidade de os adultos poderem sair de casa para fazer desporto individualmente ou fazer caminhadas com uma pessoa que viva debaixo no mesmo teto, a partir de 02 de maio próximo.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (490 óbitos), depois da Bélgica (612) e antes da Itália (436) e França (346), numa lista em que os Estados Unidos têm 164 e Portugal 86.

Reino Unido reduz número de pessoas internadas

Já o Reino Unido registou mais 413 mortes de pessoas infetadas com covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 20.732 o número de óbitos durante a pandemia, informou hoje o ministro do Ambiente britânico, George Eustice.



Embora exista flutuações de números ao longo dos dias e tenham sido verificadas reduções ao fim de semana, a variação diária é a mais baixa desde 31 de março.

O número total de casos de contágio, contabilizado até às 09:00 de hoje, é agora de 152.840, mais 4.462 do que no dia anterior, referiu Eustice no início da conferência de imprensa diária do governo sobre a crise.

Os números das mortes referem-se a óbitos registados até às 17:00 da véspera apenas em hospitais e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

No sábado, o Reino Unido passou a integrar um grupo de países com mais de 20.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus, juntando-se aos EUA, Itália, Espanha e França.

No entanto, o número de pessoas internadas tem vindo a decrescer e hoje era de 15.953, menos do que as 16.411 de sábado.

Tendo em conta o número decrescente de hospitalizações, as autoridades britânicas estão convencidas de que o país já atingiu o pico da curva epidemiológica, mas têm evitado responder quando vai ser levantado o regime de confinamento decretado há cinco semanas, em 23 de março.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que substitui o primeiro-ministro, Boris Johnson, enquanto este está ausente em convalescença, argumentou hoje que a pandemia ainda está numa “fase delicada e perigosa".

“Precisamos de garantir que os próximos passos são firmes e é por isso que estamos a avançar com muita cautela e a seguir os pareceres científicos sobre as medidas de distanciamento social nesta altura, ao mesmo tempo que fazemos o trabalho de casa para garantir que estamos preparados na altura certa para a próxima fase”, disse, em entrevista à Sky News.

Dominic Raab também admitiu que uma vacina contra o novo coronavírus "provavelmente não estará concluída este ano".

O governo está sob pressão crescente de políticos conservadores para aliviar as medidas de distanciamento social por causa da preocupação com o impacto na economia e também dos partidos da oposição para publicar o plano para o desconfinamento.

Numa carta divulgada hoje, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, apela a Boris Johnson para que este faça preparativos rapidamente e que seja transparente sobre o que vai ser preciso fazer.

"Precisamos ver uma mudança significativa na resposta do governo a esta pandemia. As decisões precisam ser tomadas mais rapidamente e a comunicação com o público precisa ser mais clara. Já vimos as consequências de um mau planeamento e preparação. Isto não pode acontecer novamente”, avisa.

Dominic Raab disse hoje que Boris Johnson vai regressar ao trabalho na segunda-feira, duas semanas após ter recebido alta do hospital, onde esteve internado devido a uma infeção com covid-19, incluindo três noites nos cuidados intensivos.

"Ele esperou e seguiu o conselho dos médicos para retomar forças. Ele vai estar de volta ao trabalho, a tempo inteiro, a comandar na segunda-feira. Está ansioso por voltar”, garantiu o chefe da diplomacia.

Bélgica com número de novos casos a diminuir

A Bélgica ultrapassou nas últimas 24 horas as sete mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia no país, em fevereiro, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Com mais 178 mortes registadas nas últimas 24 horas, um abrandamento face às 241 de sábado, a Bélgica totaliza agora 7.094 mortes por covid-19.

O número de novos casos diminuiu para os 809 (1.032 no sábado), para um total de 46.134.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas foram internadas 204 pessoas (217 no sábado), num total de 14.639, e 368 tiveram alta (295 na véspera), o que perfaz 10.785 desde 15 de março.

O primeiro caso da pandemia covid-19 na Bélgica foi identificado em 04 de fevereiro, mas só começaram a ser recolhidos dados em todos os hospitais em 15 de março.

As mortes em lares e casas de repouso só começaram a ser incluídas na contagem diária em 10 de abril e incluem casos confirmados e suspeitos de infeção pelo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

83% das pessoas infetadas deixaram de ter covid-19 no Luxemburgo O número de vítimas mortais associadas à covid-19 no Luxemburgo subiu hoje para 88, mais três óbitos nas últimas 48 horas.

O número de vítimas mortais associadas à covid-19 no Luxemburgo subiu hoje para 88, mais três óbitos nas últimas 48 horas, já que ontem não se registou nenhuma morte. O número de pessoas infetadas continua a subir pouco, o que é um bom sinal. Segundo o balanço desta tarde, há mais 12 casos positivos do que ontem, somando agora 3.723 infetados.



Em Portugal, morreram 880 pessoas das 23.392 confirmadas como infetadas, e há 1.277 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.

A Bélgica vai iniciar em 04 de maio um processo gradual de desconfinamento, sete semanas depois da implementação das restrições para fazer face à covid-19, que prevê a utilização obrigatória de máscaras de proteção pelo menos nos transportes públicos.

