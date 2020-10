A Alemanha registou esta quarta-feira 5.132 novas infeções pelo novo coronavírus, o maior número de novos casos desde abril.

Covid-19. Alemanha bate recorde desde abril, com 5 mil novos casos

Lusa A Alemanha registou esta quarta-feira 5.132 novas infeções pelo novo coronavírus, o maior número de novos casos desde abril, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, que na terça-feira tinha indicado 4.122 infetados.

Desde o início da pandemia, a Alemanha soma 334.585 infeções confirmadas. Nas últimas 24 horas, foram registados 40 óbitos pela covid-19, o que, segundo o RKI, representa um aumento significativo. Na terça-feira, foram contabilizadas 13 mortes. O número de óbitos por covid-19 durante a pandemia no país é de 9.677.

A chanceler alemã, Angela Merkel, vai reunir-se esta quarta com os chefes de governo dos 16 estados federais alemães para coordenar medidas contra o agravamento da pandemia. Em vários estados da federação foram introduzidas novas restrições, como o encerramento de bares e restaurantes a partir das 23 horas e a proibição da venda de álcool no mesmo horário.

A maioria dos estados federais também proibiu os hotéis de receber hóspedes de áreas consideradas de risco, ou seja, locais com incidência semanal de mais de 50 novas infeções por 50 mil habitantes.

Apenas no caso de os hóspedes apresentarem teste negativo, inferior a 48 horas, é que podem ser excluídos desta proibição. A medida está a gerar polémica porque, de acordo com alguns dos seus críticos, as viagens dentro da Alemanha não têm sido um fator determinante para o aumento de casos.

Além disso, tem levado muitas pessoas sem sintomas e sem razão para acreditar que tenham sido infetadas a solicitarem um teste para poder viajar dentro da Alemanha, o que ameaça sobrecarregar as capacidades dos laboratórios.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

