Covid-19. Alemães insultam e agridem franceses na fronteira

Redação "Ouvimos dizer que os franceses estão a ser insultados e que lhes estão a ser atirados ovos", disse a ministra alemã pedindo desculpas aos vizinhos do Grande Este.

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros condenou ontem as agressões e insultos contra cidadãos franceses que têm ocorrido junto à fronteira com França, país que tem sido mais afetado pela pandemia da covid-19.

"O coronavírus não conhece nacionalidades e o mesmo se aplica à dignidade humana. Custa ver como os nossos amigos franceses estão a ser insultados e atacados por causa da covid-19. É um comportamento inaceitável", afirmou o ministro Heiko Maas, na rede social Twitter.

A Alemanha restringiu as entradas terrestres no território a 16 de março, para conter a pandemia da doença, obrigando a controlos de circulação com os países vizinhos, entre os quais França. O ministro luxemburguês, Jean Asselborn já condenou este encerramento fronteiriço, feito à revelia do Grão-Ducado.

Há relatos de atos de hostilidade, agressões e insultos para com franceses da região do Grande Este que tentaram entram em território alemão, o que levou o presidente da câmara da localidade alemã de Gersheim, Michael Clivot, a criticar o encerramento da fronteira. "Algumas pessoas foram insultadas na rua", e "alguns franceses já não se atrevem a vir aqui", disse o autarca.

Também a ministra Anke Rehlinger apresentou recentemente um pedido de desculpas em nome da Alemanha. "Ouvimos dizer que os franceses estão a ser insultados e que lhes estão a ser atirados ovos. Quem faz isto peca contra a amizade do nosso povo", lamentou ela na mesma rede social no dia 8 de Abril. "Peço desculpa aos nossos amigos franceses por estes incidentes isolados", acrescentou.

Num discurso ao país, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, recordou que o país está obrigado a ser solidário com os outros estados europeus, especialmente os mais afetados pela covid-19.

"A Alemanha não pode sair forte e saudável desta crise se os nossos vizinhos não saírem também fortes e saudáveis. Trinta anos depois da reunificação da Alemanha e 75 anos depois do fim da segunda Guerra Mundial, não só nos é pedida solidariedade como estamos obrigados a ela", disse.

Contudo, Frank-Walter Steinmeier recusa-se a apelidar a pandemia da doença covid-19 de "guerra", como fez o seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

"As nações não se opõem a outras nações, e os soldados a outros soldados. Este é um teste à nossa humanidade", disse o chefe de Estado alemão.

Os casos de covid-19 na Alemanha subiram 4.133 em apenas um dia para um total de 117.658, e o número de pessoas curadas aumentou 3.300 para 57.400, segundo os números de ontem do Instituto Robert Koch.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças adianta que houve um crescimento de 171 vítimas mortais em relação ao dia anterior, para o total de 2.544.

A Baviera, maior estado federado da Alemanha, continua a registar o maior aumento e o maior número de casos do país, aumentando 747 para 31.453.

