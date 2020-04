Já há mais de 1.3 mil milhões de casos de infeção no planeta.

Covid-19. A pandemia do coronavírus já matou 73.000 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus fez, pelo menos, 73.139 mortos no mundo depois do seu aparecimento em dezembro na China. Estes são os números avançadas pela agência de notícias francesa (AFP) que contabiliza os indicadores oficiais registadas às 20h00 (hora do Luxemburgo) desta segunda-feira.

Já há mais de 1.310.930 casos de infeção diagnosticados em 191 países e territórios desde o início da pandemia.

Este número de diagnosticados reflete apenas uma fração da realidade do número total de contaminados, já que um número elevado de países apenas testa as pessoas que são hospitalizadas.

Na total dos contaminados, 249.700 foram considerados curados.

Desde a contagem do dia anterior, às 19:00 GMT, registaram-se 5.005 novas mortes e 66.187 novos casos em todo o mundo. Os países com mais mortes em 24 horas foram os EUA com 1.209 novas mortes, a França (833) e a Espanha (637). A Itália, que registou a sua primeira morte relacionada com o coronavírus no final de Fevereiro, registou 16 523 mortes em 132 547 casos. 636 mortes e 3.599 novos casos foram anunciados, na segunda-feira. Ao todo 22.837 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas. Depois da Itália, os países mais afectados são a Espanha com 13.055 mortos (135.032 casos), os Estados Unidos com 10.389 mortos (347.003 casos), a França com 8.911 mortos (98.010 casos) e o Reino Unido com 5.373 mortos (51.608 casos). A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de Dezembro, contou um total de 81.708 casos (39 novos entre domingo e segunda-feira), incluindo 3.331 mortes (2 novos), e 77.078 recuperações. Em termos de número de casos, os Estados Unidos são o país mais afectado, com 347.003 contaminações oficialmente registadas, incluindo 10.389 mortes e 18.953 recuperações.

Desde domingo às 19:00 GMT, a Eslováquia anunciou as primeiras mortes relacionadas com o vírus no seu solo. A Europa totalizou 52.498 mortos (696.110 casos), os Estados Unidos e o Canadá 10.728 mortos (363.501 casos), a Ásia 4.265 mortos (121.355 casos), o Médio Oriente 3.948 mortos (79.747 casos), a América Latina e as Caraíbas 1.188 mortos (33.819 casos), a África 467 mortos (9.457 casos) e a Oceânia 45 mortos (6.941 casos). Esta avaliação baseou-se em dados recolhidos pelos serviços da AFP junto das autoridades nacionais competentes e em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).