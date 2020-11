As infeções aumentam, as restrições ficam mais duras e as manifestações crescem entre as populações europeias, que alertam para as desigualdades. A situação país a país.

Covid-19. A Europa reconfina-se ao som de protestos que aumentam de tom

Mais uma vez no epicentro da pandemia do coronavírus, os países europeus estão a aumentar as restrições ou a voltar às restrições mais duras, levando a uma impaciência crescente entre as suas populações ou a uma revolta aberta, como em Espanha, onde as manifestações estão a aumentar.

Em toda a Europa, o número de casos adicionais saltou 41% numa semana, representando metade dos casos reportados em todo o mundo nos últimos sete dias. Esta vaga de casos ameaça sobrecarregar os hospitais e levou os governos a restringir ainda mais a liberdade de circulação dos seus cidadãos e a encerrar sectores inteiros da economia, incluindo a cultura e o comércio.

Perante estas restrições e receios de agitação social crescente, foram realizados desfiles pela segunda noite consecutiva de sábado à noite em várias cidades espanholas, seguidos de confrontos com a polícia e atos de vandalismo e pilhagem.

A maior agitação ocorreu em Madrid, onde muitos manifestantes cantaram "Liberty! incendiaram os contentores de lixo e ergueram barricadas improvisadas na Gran Via, a principal artéria no centro da capital, de acordo com imagens em redes sociais. A oposição às restrições também levou a confrontos no sábado à noite na capital italiana entre a polícia e centenas de manifestantes, na sequência de incidentes semelhantes no dia anterior em Florença e noutras grandes cidades nos últimos dias.

Sábado à noite uma patrulha da polícia de Frankfurt foi atacada por uma multidão de 500 a 800 pessoas "sem razão aparente". A multidão lançou ovos e garrafas contra um carro da polícia e depois contra uma das esquadras da cidade, descreveu a polícia em comunicado. Nove pessoas foram detidas mas oito foram libertadas por falta de provas. É a segunda vez que grupos que parecem se reunir de forma espontânea contra a polícia atacam os agentes, declarou o chefe da polícia Gerhard Bereswil, adiantando que tal comportamento não será permitido.

França

Em França, onde um mês de reconfinamento entrou em vigor na sexta-feira e durará até 1 de Dezembro, a raiva do pequeno comércio, considerado não essencial e portanto forçados a fechar, está a crescer: denunciam a concorrência desleal dos supermercados - que são autorizados a permanecer abertos - e das plataformas em linha, incluindo a Amazon. No entanto, o primeiro-ministro poderá vir a encerrar "as prateleiras dos produtos não essenciais" nos supermercados, anunciou esta tarde de domingo o ministro da Economia Bruno Le Maire. A decisão será anunciada esta noite pelo primeiro-ministro Jean Castex na TF1.

Portugal

Em Portugal, vai entrar em vigor o confinamento parcial a partir de dia 5 de novembro nos concelhos que nos últimos 14 dias tenham tido 240 ou mais casos diários de infeções covid-19 por 100 mil habitantes. A partir de dia 5 serão 121 concelhos portugueses, sete milhões de portugueses, 70% da população total a passar a viver com restrições. De 15 em 15 dias a lista será atualizada. A situação da epidemia é preocupante, os números não param de aumentar e os hospitais batem recordes de internamentos, incluindo nos cuidados intensivos. Este domingo, dia em que se registam mais 150 hospitalizações, um novo máximo desde o início da epidemia, há 2.122 internados devido à covi-19, 284 nos cuidados intensivos.

Bélgica

Na Bélgica, o país da Europa onde o coronavírus mais circula, o Ministro Federal da Saúde, Frank Vandenbroucke, apelou à população para não ir às compras este domingo, na véspera de um endurecimento da contenção durante seis semanas. Foram observadas longas filas de espera no sábado em algumas lojas e ruas comerciais. Estas filas "são perigosas e isto é precisamente o que não queremos ver", disse o Sr. Vandenbroucke.

Alemanha

Na Alemanha, que também apertou as restrições para abrandar a pandemia, o mundo da cultura, que deverá fechar as suas portas durante várias semanas, sente-se particularmente afetado. "Nos últimos meses, sentimos que valemos menos do que carros, aviões ou jogadores de futebol", muitos cantores e artistas denunciaram numa carta aberta. - "Salvar o Natal".

Reino Unido

No Reino Unido, o país mais enlutado da Europa com pelo menos 46.555 mortos, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o reconfinamento da Inglaterra a partir de quinta-feira e até 2 de Dezembro (sabendo que o País de Gales já estava confinado, e a Irlanda do Norte em confinamento parcial). E, segundo disse o seu ministro Michael Gove este domingo, poderia ser alargado para além disso, o que está a alimentar a ansiedade nos círculos económicos. Este reconfinamento é "um pesadelo antes do Natal", disse Helen Dickinson, diretora administrativa do British Retail Consortium (BRC).

Áustria

Na Áustria, "está em vigor um segundo confinamento desde terça-feira até ao final de Novembro", anunciou o chanceler Sebastian Kurz. O país de 8,8 milhões de habitantes regista atualmente mais de 5.000 casos diários, contra apenas 1.000 no início de outubro, e 1.109 mortes desde o surgimento da pandemia.

Grécia

A Grécia decidiu uma contenção parcial de um mês em Atenas e outras grandes cidades do país a partir de terça-feira. Tal como noutros locais, o objetivo é "tentar salvar as férias de Natal", disse o Primeiro-Ministro grego Kyriakos Mitsotakis.

Itália

Em Itália, o governo impôs nos últimos dias aquilo a que os meios de comunicação social chamam "semi-confinamento": um recolher obrigatório em várias regiões importantes, o encerramento de bares e restaurantes às 18h00, e o encerramento de salas de desporto, cinema e concertos. Segundo a imprensa italiana, o governo tenciona anunciar na segunda-feira um confinamento das principais cidades do país, a começar por Milão e Nápoles. "A curva epidemiológica ainda é muito alta", disse o Ministro da Saúde Roberto Speranza, que é a favor de uma contenção generalizada. "Ou a dobramos ou estamos em apuros".

Europa: 10,46 milhões de casos

Os países europeus são a terceira região mais afetada, com 10,46 milhões de casos, atrás da América Latina e Caraíbas (11,3 milhões de casos) e da Ásia (10,57). A nível mundial, mais de 46 milhões de pessoas foram afetadas, das quais quase 1,2 milhões morreram.

Covid-19. Europa diz-se unida para combater "segunda vaga brutal" O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, enfatizou que “os números [de infetados] estão a aumentar em todo o lado na Europa”, o que está a deixar os hospitais e profissionais da saúde de todos os Estados-membros “outra vez sob pressão”.

Os Estados Unidos registaram quase 77.000 novos casos nas últimas 24 horas, na sequência de um recorde nacional de 94.000, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em termos de mortes como de casos, com 230.556 mortes num total de 9.127.109 casos registados.

